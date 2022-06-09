Hakan Ural'dan Erdoğan isyanı! 'Topunuz gelin...'

Sinema oyuncusu Hakan Ural, 'Halkın oyları tercihi ile seçilmiş cumhurbaşkanını sevip sayıyorum diye ne anam kalıyor ne avradım ne gelmişim ne geçmişim. Sözde çok demokrat sözde çok aydın özgürlükçü olanlar tarafından. Dibine kadar Erdoğan ....Topunuz gelin' diyerek meydan okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisi ve saygısı ile tanınan sinema oyuncusu Hakan Ural, bazı kesimler tarafından kendisine yöneltilen ağır ve önyargılı tepkilere isyan etti.

“Neler Oluyor Hayatta” programında Hakan Ural kendisiyle ilgili bir durumdan bahsetti.

Hakan Ural, “Ben, Cumhurbaşkanı'nı sevdiğimi açık açık söylediğim için 8-9 seneden beri sektörden bana tavır var. Yanında olduğunu söylemeye korkanlar var. Linç ediliyorlar. Bu kişiler küçümsenirler, dışlanırlar, aşağılanırlar” dedi.

Hakan Ural açıklamasının devamında ise “Çekeceğim kadar film, dizi çektim. Ama ne acı bir şeydir başka bir ülkede yaşasaydım bu tecrübe ve bu fizikle benim 5 yılım dizi ve film çekimleriyle dolu olurdu” dedi.



Bu açıklamasıyla gündeme gelen Ural daha sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pozunu paylaşarak şunları yazdı:

"Rengim şeklim belli demeye çalışmam derim hayatım boyunca göründüğüm gibi içi dışı bir adam oldum ülkeye bu kadar hizmeti olmuş halkın oyları tercihi ile seçilmiş cumhurbaşkanını sevip sayıyorum diye ne anam kalıyor ne avradım ne gelmişim ne geçmişim. Sözde çok demokrat sözde çok aydın özgürlükçü olanlar tarafından. Dibine kadar Recep Tayyip Erdoğan ....Topunuz gelin."