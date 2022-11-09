Hakan Şükür, TV5 canlı yayınına katıldı! RTÜK harekete geçti

Saadet Partisi'ne yakın medya kuruluşlarından TV 5’in FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına konuk olarak alması ülke gündemine oturdu.

TV5'te 'Düşünme Vakti' isimli programın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü yayınına konuk aldı. Kayacı'nın Şükür'den övgüyle bahsetmesi tepkilere neden oldu.

Hakan Şükür'ün unvan kısmına ise "Eski Milli Sporcu" ibaresi yazıldı.

Mehmet Ali Kayacı, "Eski bir milli futbolcu Hakan Şükür'ü misafir edeceğiz. Kendisi Amerika'da. Türkiye'nin yaşamış olduğu sendromu konuşacağız. Hakan Bey hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Yayında Hakan Şükür'ün futbolculuğunu öven Kayacı, şöyle devam etti:

"Ben Oktay Derelioğlu hayranıydım. Siz de tabii ki çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum."

BÜYÜK TEPKİ!

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün TV 5 ekranlarında canlı yayına çıkması ve sunucu Kayacı'nın sarf ettiği sözler büyük tepki topladı.

İŞİNE SON VERİLDİ!

Yoğun tepkilerin ardından sunucu Mehmet Ali Kayacı'nın işine son verildi.

RTÜK'TEN AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin konuya ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV 5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır."

BYLOCK KULLANICISI VE TURUNCU KATEGORİDE YER ALIYOR

2016'da Hakan Şükür'ün, FETÖ üyelerinin kullandığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından deşifre edilen "ByLock" kullanıcısı olduğu ve "turuncu" kategoride yer aldığı biliniyor.