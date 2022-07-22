Hakan Şükür'den Fatih Terim'e gönderme!

FETÖ firarisi eski futbolcu Hakan Şükür, Galatasaray'da kupalar kazandığı eski teknik direktörü Fatih Terim'i hedef aldı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra siyaset ve spor camiasından birçok isim katıldı.

FETÖ firarisi Hakan Şükür, cenazede ön safta sıkışmış şekilde fotoğrafı çekilen Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim'i hedef aldı.

Twitter hesabından o anın görüntüsünü paylaşan Hakan Şükür, "Siyaset ve piyasa yapmak böyle bi şey. Cenaze mi? En gerçeği… Arkalarda olanın duası kabul olmaz diye yasa var deseler, inanırım bu dönem" ifadelerini kullandı.

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