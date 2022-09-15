''Hakan Fidan Suriye'ye gitti'' iddiası

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın Suriye'ye giderek, oradaki mevkidaşıyla görüştüğü iddia edildi.

Türkiye ile Esed rejimi arasında, istihbarat servisleri üzerinden yürütülen görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildiği iddia ediliyor. Buna göre, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın, Suriye'ye giderek oradaki mevkidaşıyla yüz yüze görüştüğü öne sürüldü.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın "Fidan Suriye'de mevkidaşıyla göçmenleri görüştü" başlıklı haberinde, "seçim sürecinde iktidar ittifakını zorlaması beklenen göçmen meselesini çözüme ulaştırmak amacıyla Fidan'ın Suriye'deki mevkidaşıyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiği" belirtildi.

Habere göre, Fidan'ın Suriyeli mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede göçmenlerin dönüşünü kolaylaştıracak birtakım konularda düzenlemeler konuşuldu. Babacan, Suriye tarafının, müzakere için Suriye topraklarındaki Türk askerlerinin evlerine dönmesini şart koyduğunu aktardı.

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