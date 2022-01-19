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Hakan Atilla: Servet düşkünü tipler önemli mevkilerde

ABD'de hapis yattıktan sonra tahliye olan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla', 'Amerika Atilla'ya karşı' adlı kitabında bazı bürokratlara yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.

2 Saat Önce
2022-01-19 10:33:39
Hakan Atilla: Servet düşkünü tipler önemli mevkilerde

Türkiye'ye döndükten sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine getirilen Hakan Atilla, görevinden ayrılmasının ardından yazdığı ve dikkat çeken kitabında 'Uçkur veya servet düşkünü tiplerin önemli mevkilerde' bulunduğuna ilişkin ifadelere yer verdi. Atilla, "Bazıları hala önemli makamları değersiz varlıklarıyla işgal ediyorlar. Vizyonsuzlukları, küçük hesapları, fikirler yerine kişilerle uğraşmayı seven bu tipler uzaklaştırılmadığı sürece ekonominin düzeleceğini beklemek hayalden öte değil" ifadelerini kullandı.

"BİR DOLU DALKAVUK"

Atilla, "Kendi gölgesinden korkan, ezik, hayatında adam yerine konmamış ama bir şekilde siyasi destekle makam sahibi olunca kendini önemli biri zanneden şakşakçılar ve bunlara ne büyük adam olduğunu hatırlatması için danışman adı altında ne iş yaptığı belirsiz, kişilik erozyonuna uğramış bir dolu dalkavuk var" diye yazdı.

"KAMU KAYNAKLARINDAN BESLENEN ŞARLATANLAR"

Devlet görevinde olması uygun olmayan insanların rüyalarında göremeyecekleri makamlara geldiklerini belirten Hakan Atilla, kitabında, "Verdikleri zararın boyutu zamanla ortaya çıkıyor. İşini layığıyla yapan ve değer yaratan danışmanlar üzerine alınmasın. Benim sözüm kamu kaynaklarından beslenen şarlatanlara" dedi.

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