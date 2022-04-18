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TIMETURK / GÜNDEM / Hakan Albayrak'tan Karamollaoğlu'nun Suriye açıklamasına tepki

Hakan Albayrak'tan Karamollaoğlu'nun Suriye açıklamasına tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 'Maalesef Suriye’yi karıştıran ilk adımları Türkiye attı. AK Parti iktidarı attı' açıklamasına sert tepki gösteren Karar yazarı Hakan Albayrak, 'Dikkat buyurun; 'Şiarımız hakkı üstün tutmaktır' diyen adam söylüyor bunu. Sözün bittiği yer.' dedi.

2 Saat Önce
2022-04-18 11:30:26
Hakan Albayrak'tan Karamollaoğlu'nun Suriye açıklamasına tepki

Suriye'yi iç savaşa sürükleyen ilk adımları AK Parti iktidarının attığını iddia eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tartışma konusu oldu.

Karamollaoğlu, “Maalesef Suriye'yi karıştıran ilk adımları Türkiye attı. AK Parti iktidarı attı. (…) Ve Suriye kan gölüne döndü” sözlerine Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak tepki gösterdi.

"Karamollaoğlu ve sözün bittiği yer" başlıklı yazısında Suriye'deki gösterilerin 15 Mart'ta başladığına ve ve ilk altı ay boyunca silahlı eylem yapıldığına dikkat çeken Albayrak, "Dönemin dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu 9 Ağustos 2011'de hâlâ barışçıl çözüm için Şam'da Beşşar Esed'e dil döküyordu." ifadelerine yer verdi.

Karamollaoğlu'nun tartışılan sözlerine yer veren yazar, "Nasıl diyebiliyor bunu? Hakikate nasıl zulmedebiliyor böyle?" diye sorduktan sonra yazısını böyle tamamladı:

"Esed rejiminin yeri göğü inleten vahşeti, kıyl ü kâl mesabesindeymiş demek!

Olayların en başından itibaren Esed rejimini vahşet yolunda yürümeye teşvik eden ve bu yolda sonuna kadar destekleyen İran'ın rolü de hikâyeymiş!

Onlara diyecek bir şey bulamayan -ve binlerce masum Suriyelinin katli Rusya'ya laf edemeyen- Karamollaoğlu, Suriye meselesinde 11 senedir AK Parti iktidarına yükleniyor.

Haksızca ve insafsızca yükleniyor ha yükleniyor, yükleniyor ha yükleniyor…

Hızını alamadı ve sonunda haksızlığın dibini buldu işte. Suriye'yi karıştıran ve kan gölüne döndüren ilk adımları Türkiye atmış, AK Parti iktidarı atmış!!!

Dikkat buyurun; “Şiarımız hakkı üstün tutmaktır” diyen adam söylüyor bunu. Sözün bittiği yer." .

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