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Hak-İş: Darbe ve darbe girişimlerinin mimarları yargı önünde hesap vermeli
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TIMETURK / GÜNDEM / Hak-İş: Darbe ve darbe girişimlerinin mimarları yargı önünde hesap vermeli

Hak-İş: Darbe ve darbe girişimlerinin mimarları yargı önünde hesap vermeli

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, demokrasilerde darbe ve antidemokratik müdahalelere yer olmadığını belirterek, '12 Eylül 1980 darbesi başta olmak üzere darbe, ihtilal, muhtıra ve bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz.' ifadesini kullandı.

1 Saat Önce
2021-09-11 13:13:06
Hak-İş: Darbe ve darbe girişimlerinin mimarları yargı önünde hesap vermeli

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, demokrasilerde darbe ve antidemokratik müdahalelere yer olmadığını belirterek, "12 Eylül 1980 darbesi başta olmak üzere darbe, ihtilal, muhtıra ve bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, Arslan'ın 12 Eylül 1980 darbesinin 41. yılına ilişkin mesajına yer verildi.

Arslan, darbe ve ardından yaşanan kriz dönemlerine dikkati çekerek, "12 Eylül 1980 darbesinde olduğu gibi 28 Şubat'ta da emek hareketi büyük bir zarara uğramıştır. Emek hareketinin önü kesilmiş, baskı ve korkularla, görevlendirmelerle, sivil ve demokratik refleksler zayıflatılmıştır. Darbeyle işçilerin örgütlenmesinin önüne büyük engeller konulmuş, işçilerin ekonomik ve sosyal kazanımlarına engel olunmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin darbelerle bütün boyutlarıyla hesaplaşması gerektiğini vurgulayan Arslan, "Darbelerle mücadelenin tamamlanabilmesi için o dönemde hükümeti yıkma görevi üstlenen medya örgütlerinden iş dünyasına, meslek kuruluşlarından işçi örgütlerine, yargı mensuplarından üniversite mensuplarına ve siyasetçilere kadar, süreçte aktif rol alan bütün kurum ve kişilerden hesap sorulmalıdır." çağrısı yaptı.

Arslan, Hak-İş'in bütün antidemokratik müdahaleleri reddettiğini bildirerek, "Bütün darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimlerinin mimarlarının yargı önünde hesap vermesini ve bu dönemlerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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