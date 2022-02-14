Haftalık vaka sayısı açıklandı! Kırklareli yine zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak-4 Şubat arasındaki haftalık vaka haritasını paylaştı. İşte il il koronavirüs vakalarında son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" diyerek yeni vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her 100 bin kişide İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu. Kırklareli 1489,20 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı. .