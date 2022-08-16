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Haftalık Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kayıplarında artış

Türkiye'nin haftalık Covid-19 vaka tablosu açıklandı. Günlük vaka sayısında düşüş yaşanırken, can kayıplarında artış kaydedildi.

2 Saat Önce
2022-08-16 07:46:27
Haftalık Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kayıplarında artış

1-7 Ağustos haftasında 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi hayatını kaybetti.

NTV'de yer alan habere göre, Haftalık tabloya göre, 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 447 bin 132 oldu.

Bu verilere göre günlük ortalama 33 bin 179 vakaya rastlandı.

Önceki hafta vaka sayısı 406 bin 322 olarak açıklanmıştı. Buna göre aktif vaka bir önceki haftaya göre 215 bin 259 azalmış oldu.

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 528 bin 70'e yükselirken, 100 bin 58 kişi hayatını kaybetti.

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