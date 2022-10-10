Haftalardır SİHA’larla Kuzey Irak’ı vuran İran’dan harekât sinyali

Kuzey Irak’taki muhalif Kürt gruplara yönelik geçen hafta füze ve kamikaze İHA’lı saldırılar düzenleyen İran yönetimi, tutumunu giderek sertleştiriyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Ülke genelinde başlayan olayların giderek halk hareketine dönüşmesi üzerine harekete geçen İran yönetimi, dikkatleri Kuzey Irak'a çekmeye başladı. Bölgedeki muhalif Kürt gruplara yönelik geçen hafta füze ve kamikaze İHA'lı saldırılar düzenleyen İran yönetimi, tutumunu giderek sertleştiriyor.

KÜRT KENTLERİNDE YOĞUNLAŞTI

İran'da sokak hareketlerinin güvenlik güçleri ile çatışmalara dönüşmesi, olayların Kürtlerin yaşadığı kentlerde yoğunlaşması ve çok sayıda güvenlik görevlisinin göstericiler tarafından linç edilmesi, Tahran yönetimini endişelendirdi. Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre; ülke genelinde hızını kaybetmeyen gösterilerin halk hareketine dönüşmesinden çekinen İran yönetimi, orduyu harekete geçirdi. Bu kapsamda İslam Devrim Muhafızları Ordusu, isim vermeden “bazı komşular” diye adlandırdığı Kuzey Irak Kürt Yönetimi'ni, “silahlı muhalefet gruplarını temizlemediği taktirde” bölgeye doğrudan müdahale etmekle tehdit etti.

“DOĞRUDAN MÜDAHALE ETMEYE HAZIRIZ”

Devrim Muhafızları Ordusu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada. “İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin zırhlı ve özel kuvvetler birimleri, bazı komşuların sınır hatlarında bulunan münafık ve ayrılıkçı teröristleri sınır dışı edip bölgeyi bu şeytanlardan sonsuza kadar uzaklaştıramaması durumunda doğrudan müdahale etmeye hazırdır. İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası sınırların ihlal edilmesini ve bölgede kaos yaratılmasını Siyonist çocuk öldürme rejiminin amaçları doğrultusunda değerlendirmekte. Bu eylemleri ve faillerini kınadığını beyan etmektedir. Bu durum bölgenin sınır jeopolitiğinde herhangi bir değişiklik yapmaz” ifadelerine yer verildi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheride, polisi ve güvenlik güçlerine “komplo” ve “büyük bir ayaklanma” olarak nitelendirdiği protestoları bastırdıklarını ileri sürdü.

HAFTALARDIR SİHA'LARLA VURUYOR

İran, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine geçtiğimiz hafta itibariyle bir haftada dördüncü kez saldırı düzenledi. İran, 24 Eylül'de de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu. Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKYB'nin kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

Irak Dışişleri Bakanlığı 28 Eylül'de, Irak'ın kuzeyindeki bölgelerin İran tarafından sürekli bombalanması nedeniyle İran'ın Bağdat büyükelçisinin protesto notası vermek için bakanlığa çağrıldığını duyurdu. Irak Haber Ajansı'na göre bakanlık sözcüsü Ahmed Al-Sahaf, "İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı bölgelere yönelik sürekli saldırılar nedeniyle kendisine protesto notası vermek üzere acilen çağrıldı" dedi. Dışişleri Bakanlığı, İran tarafını, Irak topraklarını topçu ve füzelerle hedef almasını kınarken, bu eylemin bir daha tekrarlanmaması temennisinde bulunmuştu.