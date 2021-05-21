Hadi Özışık’ı istifa noktasına getiren olay örgüsü

Türkiye gündemi son günlerde Sedat Peker ile Hadi Özışık arasında geçen canlı görüşmenin ortaya çıkması ile sarsıldı. Peki internethaber.com’un kurucusu olan Hadi Özışık’ı tüm görevlerinden ayrılmak zorunda bırakan olaylar nasıl gelişti?

Sedat Peker'in Türkiye‘de hakkında organize suç soruşturması başlatıldıktan sonra YouTube üzerinden birçok siyasi isim ile ilgili iddialarda bulunması ülke gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Paylaştığı videolarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Sedat Peker birçok iddiada bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bizim temiz Süleyman var, Sayın İçişleri Bakanımız. Bir arkadaş aradı dedi ki, "Süleyman Bey'in üzerine çok geliyorlar, bir şeyler söyleyecek, arkadaş kusura bakmasın." Bizim temiz Süleyman bir tweet attı, "Suç örgütü liderini takipteyiz" tamam. Millet buna biraz daha saldırınca ertesi gün "Pislik, mafya lideri" dedi. Şimdi namusluca konuşacağız. İnsanın yalan söyleyip söylemediği her şeyinden belli oluyor. Ben zaten delilleriyle anlatacağım.”

Sedat Peker'in paylaştığı videolar ülke gündeminde ilk sıralarda yer alırken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Bakan Soylu ve Peker arasında bir gazetecinin aracılık yaptığını iddia ederek şunları söylemişti:

Süleyman Soylu'ya çok yakın bir gazeteci Sedat Peker ile bir görüşme gerçekleştirdi mi? Yaptığı görüşmede 'Yeni videolar yayınlama. Bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi' dedi mi? Sonrasında Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile ilgili açıklamalarından sonra, Sedat Peker çektiği bir videoyu o gazeteciye yolladı mı? O gazeteci o videoyu Süleyman Soylu'ya izletti mi? Sonra dönüp Peker'e, 'Aman bu videoyu yayınlama' dedi mi demedi mi?'

HADİ ÖZIŞIK, ÖZEL'İN İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

Gazeteci Hadi Özışık ise, programa bağlanarak, "Soylu ile Peker arasında haber götürdüğüm yalandır. Böyle yapan şerefsizdir, haysiyetsizdir" demişti.

Hadi Özışık'ın CHP'li Özel'in “aracılık” iddialarını reddetmesi üzerine Sedat Peker, Özışık ile yaptığı bir canlı yayın görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüşmeye ilişkin kaydı Twitter hesabından paylaşan Peker, "Kıymetli dostlarım, İnternethaber sitesinin sahibi olan hadi özışık - süleyman özışık kardeşler en yakınları olan süleyman soyluyla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem" dedi.

Videoda Hadi Özışık'ın rahat tavırları ve nargile içmesi sosyal medyada tepki toplamıştı.

HADİ ÖZIŞIK ÖZÜR DİLEDİ

Sedat Peker'in Süleyman Soylu ile aralarında arabuluculuk yaptıkları iddiasını reddeden gazeteci Hadi Özışık'la yaptığı görüşmeyi yayınlamasının ardından Özışık özür diledi.

Peker ile yaptığı görüşmelerden Soylu'nun haberi olmadığını öne süren Özışık şu açıklamayı yaptı:

Sn. Süleyman Soylu ile yıllardır süregelen bir hukukum var. Sedat Peker'i de tanırım. Yayınladığı videoların maksadını aşmaya başladığını düşündüğümden dolayı kendisiyle birkaç görüşme yaparak, sakinleştirmeyi ve Türkiye'nin gündemini meşgul eden bu tatsız durumu nihayete erdirmesini sağlamaya çalıştım. Bu görüşmelerden Sayın Soylu'nun haberi ve bilgisi yoktu -olamazdı da. Peker ısrarla tavrını sürdürünce 'haklısın' diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldım. İyi niyetle aldığım inisiyatifin olumsuz sonuçlarının sorumluluğu da şahsıma aittir. Sayın Soylu'nun da ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne şahsımın ne de kardeşimin hiçbir irtibatı olmamıştır.”

BAKAN SOYLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sedat Peker'in yayınladığı video sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi Özışık- Süleyman Özışık kardeşler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İLİŞİĞİ KESİLDİ!

Tüm bu olayların yankısı sürerken, TV100 ve Habertürk'teki programlarda yorumculuk yapan Hadi Özışık'ın programlarla ilişiği kesildiği iddia edilmişti.

İddiaların ardından Independent Türkçe'nin ulaştığı Hadi Özışık programdan kendi isteği ile ayrıldığını söyledi.

Özışık, "Hakkımda soruşturma başlatıldı. Kanalı arayıp soruşturmam sonuçlanana kadar programa ara vermek istediğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ ÜYELİKTEN ÇIKARDI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, üyesi Hadi Özışık ile ilgili şikayetleri değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda Hadi Özışık'ın TGC Tüzüğü'nün ilgili maddeleriyle, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne aykırı davranışları dolayısıyla oy birliğiyle üyelikten çıkarılmasına karar verildi.

TGC'den yapılan açıklamada Hadi Özışık'ın "gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışlar içinde olduğu" belirtildi.

ÜNLÜLER FOTOĞRAFLARI SİLİYOR

Türkiye'nin ünlü isimleri, bir süre önce hakkında başlatılan suç örgütü liderliği soruşturmasının ardından şahsına ait youtube kanalından gündemi sarsan açıklamalarda bulunan Sedat Peker ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.