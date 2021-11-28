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Hackerların hedefinde yine Yemeksepeti var! 20 bin kişinin bilgileri ifşa edildi
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Hackerların hedefinde yine Yemeksepeti var! 20 bin kişinin bilgileri ifşa edildi

Yemeksepeti.com'u 'hack'lediklerini iddia eden hackerlar, rastgele seçtikleri 20 bin Yemeksepeti müşterisine ait bilgileri paylaşmaya karar verdiklerini açıkladı.

2 Saat Önce
2021-11-28 07:39:34
Hackerların hedefinde yine Yemeksepeti var! 20 bin kişinin bilgileri ifşa edildi

Hacker'lar gerekçe olarak ise kendilerine ulaşan ve sızıntıyı sosyal medya hesabından paylaşan gazetecilere Yemeksepeti tarafından dava açılması gösterildi.

Webtekno'nun aktardığı haberde hacker'ların, "Eğer Yemeksepeti bize yakın zamanda bir teklif yapmaz ve bu kişilere açtığı davaları geri çekmezse aralarından ünlülerin de bulunduğu birçok kişiye ait kişisel bilgileri de paylaşacağız" dediği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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