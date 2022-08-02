Hacettepe mezunu, ABD ve İspanya'da eğitimler alan şehrin tek Hematoloji Hekimi, tehditler nedeniyle istifa etti!

Geçtiğimiz 14 Haziran'da görevine başlaması büyük bir mutlulukla duyurulan ve Afyonkarahisar'ın tek Hematoloji Uzmanı olarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) göreve başlayan Doç. Dr. Mehmet Özen, CİMER üzerinden yapılan tehdit ve hakaretler nedeniyle görevinden istifa etti.

Sağlık çalışanlarının yoğun çalışma ve şiddet nedenleri ile istifaları devam ediyor. Son olarak Afyonkarahisar'ın tek Hematoloji Hekimi Doç. Dr. Mehmet Özen, CİMER üzerinden yapılan tehdit ve hakaretlere dayanamadı. Geçtiğimiz 14 Haziran'da Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) göreve başlaması büyük bir mutlulukla duyurulan Özen'in geçmişi başarılarla dolu.

2005'te Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun olan Özen, uzmanlığını aldıktan ve bir süre çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra ABD (Florida Üniversitesi) ve İspanya'da (Salamanca Üniversitesi) yoğun bakım ve flow sitometri (akan hücre ölçümü) eğitimi aldı. 2009'da Şeref Zileli Yılın Başarılı Asistanı Ödülü'ne, 2014'te Kütahya'da Yılın Hekimi Ödülü'ne layık görüldü.

Uluslararası ve ulusal düzeyde çok sayıda bilimsel yayını, kemik iliği nakli, kan bankacılığı, klinik uygulamalar gibi alanlarda sertifikaları olan Özen, maalesef ki yapılan tehditler nedeniyle görevinden ayrıldı.

"Özverili bir şekilde çalışmıştır"

Yoğun görüşmeler sonucunda Özen'in görevi kabul ettiğini belirten Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Doç. Dr. Mehmet Özen, göreve başladıktan sonra Hastane Yönetimi ile görüşüp, öncelikli olarak acil ve uzun süredir bekleyen hastaların tedavisini sağlamak, hematoloji hastalarının özelliklerinden dolayı hastalara hakim olmak gibi nedenlerle bir süre MHRS üzerinden randevu verilmemesini, poliklinik telefon numarasından başvuran hastalara önceliğine göre kendisinin randevu vereceğini, acil hastaların azalmasından sonra MHRS üzerinden hasta kabulüne devam edeceğini belirtmiştir. Hekimimizin iyi niyetli bu talebi Hastane yönetimi tarafından kabul edilmiş ve Doç. Dr. Mehmet Özen hızlı bir şekilde hasta kabulüne başlamıştır.

Göreve başladıktan sonra özverili bir şekilde çalışan, tüm gün hem poliklinik hastalarına, hem klinikte yatan hastalara hem de diğer bölümlerden gelen konsültasyonlara cevap veren, 3-4 aylık hizmet aksamasından dolayı aşırı derecede biriken hastaların mağduriyetini gidermeye gayret eden ve Devlet Hastanesindeki hekimin de ayrılması nedeniyle ildeki tek erişkin hematoloji uzmanı olarak çalışan Doç. Dr. Özen, özel muayene sistemi açık olmasına rağmen bu süreçte de poliklinikteki hasta yoğunluğundan dolayı bir tane bile özel hasta muayenesi almamıştır.

Ancak 20.07.2022 tarihinde bir hasta yakını, gece saat 00:33, 05:14 ve saat 06:18'de hastanenin belirtilen telefonlarını randevu için aradığını (ki yukarıda belirtildiği üzere hematoloji bölümünde randevu mesai saatlerinde bizzat aranarak alınmaktadır ve bugüne kadar hastalarımız bu telefon üzerinden randevularını alarak tanı ve tedavileri sağlanmış, herhangi bir sorun da yaşanmamıştır), ancak bölüme ulaşamadığını CİMER'e iletmiş ve bu nedenle yine CİMER üzerinden bölümdeki sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve tehdit içeren ifadeler kullanmıştır.

"Ben de ölmek istemiyorum"

CİMER'de yer alan bu ifadelerin SABİM tarafından hekimimize ve hastane yönetimine “Sağlık çalışanına tehdit/şiddet” koduyla bildirilmesinden sonra Doç. Dr. Mehmet Özen, geldiğinden beri yoğun bir şekilde çalışarak hastaları muayene ettiğini, hasta yoğunluğundan dolayı geç vakitlere kadar hastanede kaldığını, daha önce çalıştığı hastanelerde hiçbir hastası ile sorun yaşamadığını ve tehdit almadığını, bu tehdit nedeniyle moralinin çok bozulduğunu, çalışmak istemediğini, yakın tarihlerde Konya'da bir hekimin bir hasta yakını tarafından öldürüldüğünü, kendisinin de başına böyle bir durumun gelebileceğinden endişe ettiğini belirtmiştir.

SABİM'den gelen uyarı nedeniyle kimliği belli olan kişi hakkında hemen hem İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmiş hem de Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, hekimimiz ile hem hastane yönetimi hem de bizzat rektörümüz görüşerek her türlü güvenlik önleminin alınacağı, kişi hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı, gerekirse bir süre izine çıkabileceği söylenmiş, ayrılması durumunda ilimizdeki diğer hastaların tekrar mağdur olacağı belirtilmiş ancak her türlü ikna çabaları ve güvenlik önlemi çalışmalarına rağmen Doç. Dr. Mehmet Özen tekrar özel sektöre dönmek üzere istifa dilekçesini vererek ilimizden ayrılmıştır.

Bir akıl tutulması olarak kabul ettiğimiz sağlık çalışanlarına şiddetin getirdiği bu sonuç hem üniversitemizin hekimsiz kalmasına neden olmuş, hem de tek bir kişinin giriştiği eylem ilimizdeki tüm diğer hastaların tekrar mağduriyet yaşamasına neden olmuştur." .