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Hacaloğlu'dan Livaneli'ye: Gerçek CHP’liler sizi affetmeyecek
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Hacaloğlu'dan Livaneli'ye: Gerçek CHP’liler sizi affetmeyecek

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer’e konuşan CHP’den Kadıköy bölgesinden üç dönem milletvekilliği ve devlet bakanlığı yapan Algan Hacaloğlu, Zülfü Livaneli’nin açıklamalarına tepki göstererek, “Gerçek CHP’liler sizi affetmeyecek” dedi.

1 Saat Önce
2021-07-08 10:49:12
Hacaloğlu'dan Livaneli'ye: Gerçek CHP’liler sizi affetmeyecek

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Yalçın Bayer'in bugün köşesinde yer alan makalesindeki “Livaneli' ile ilgili bölüm şöyle:

CHP'den Kadıköy bölgesinden üç dönem milletvekilliği ve devlet bakanlığı yapan Algan Hacaloğlu, son günlerde Zülfü Livaneli'nin CHP ve eski genel başkanlar Bülent Ecevit ve Deniz Baykal haklarındaki, kendi sözleriyle ‘kabul edilemez, siyaset bilimi doğruları ile tarihi gerçekleri tahrif eden', iddiaları üzerine şöyle konuştu:

“Ben, köklü bir CHP'li olarak, sadece tarihi gerçeklere ve Sayın Deniz Baykal'ın TBMM zabıtları ile CHP'nin basılı haldeki dökümanlarında yer alan gerçek sözlerine atıfta bulunarak, siyaset dünyamızda yaratılmak istenen, hangi amaca hizmet etmek istediği şimdilik çok net olmayan komplo ve kargaşalara kendi penceremden açıklık kazandırmak istiyorum.
Sayın Livaneli, Deniz Baykal hakkında söylediklerinizi size hiç yakıştıramadım. Kesinlikle katılmıyorum. Bugün (önceki gün Ahmet Hakan'ın köşesinde yazdıkları), benim de paylaştığım görüşlerin, aydın bir kişi olarak sizi derin düşünmeye, düşündüklerinizi yeniden irdelemenize yol açmasını diliyorum.
Hatırlar mısınız; 22. dönem seçilmiş olan CHP İstanbul milletvekillerini eşleri ile birlikte Çankaya'daki evimizde ağırlamış, kaynaşmalarına katkıda bulunmayı amaçlamıştım. Geçenlerde koronavirüsten kaybettiğimiz ağabeyim Çetin Hacaloğlu ve eşi Gülden (Öymen) Hacaloğlu vasıtasıyla Paris'te oluşan dostluğunuz, ilişkimize ayrı bir derinlik kazandırmıştı.
Ancak o gün bir sözünüzü hiç unutamıyorum: ‘Keşke siyasete hiç girmeseydim, milletvekili seçilmemiş olsaydım...' Evet aynen böyle söylemiştiniz. Belli ki CHP milletvekili olmanın ‘sorumluluk ve duyarlılıklarını' taşımakta zorlanmakta idiniz. Evet keşke, sanatçı-aydın kişiliğinizle gönüllerimizde taht kurmaya devam etseydiniz.

Bilmediğiniz, içselleştiremediğiniz siyasetten uzak dursaydınız.
Atatürk'ün kurucusu olduğu Partimiz hakkında, dünü ve bugünü ile hak etmediği saldırılarda bulunmasaydınız.
Birileri sizi affedebilir ama gerçek CHP'liler, sosyal demokratlar sizi hiçbir zaman affetmeyecek.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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