Hablemitoğlu suikastının katil zanlısının soruşturması devam ediyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tarafından Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır hakkındaki soruşturma işlemlerinin emniyette sürdüğünü açıkladı.

Tarihçi yazar Necip Hablemitoğlu, FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan “Köstebek” adlı kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002'de suikast sonucu öldürüldü.

Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından kırmızı bülten ile aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hablemitoğlu'nun 2002'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında olayın faillerinden olduğu değerlendirilen şüpheli Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı hatırlatıldı. .