DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,6097 ₺

EURO

19,3645 ₺

ALTIN

1.060,15 ₺

BİST

4.642,67 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş duruşmada kalp krizi geçirdi

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş duruşmada kalp krizi geçirdi

Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş, iadesiyle ilgili görülen duruşmada kalp krizi geçirdi.

3 Saat Önce
2022-11-15 15:00:31
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş duruşmada kalp krizi geçirdi

Duruşmada kalp krizi geçiren Mustafa Levent Göktaş, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Avukatları, sağlık durumları nedeniyle tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme, Göktaş'ın sağlık durumunun incelenmesine yönelik talimatta bulunarak, duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

Göktaş, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastından sorumlu tutuluyor. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş