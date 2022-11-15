Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş duruşmada kalp krizi geçirdi
Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş, iadesiyle ilgili görülen duruşmada kalp krizi geçirdi.
2022-11-15 15:00:31
Duruşmada kalp krizi geçiren Mustafa Levent Göktaş, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Avukatları, sağlık durumları nedeniyle tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi talebinde bulundu.
Mahkeme, Göktaş'ın sağlık durumunun incelenmesine yönelik talimatta bulunarak, duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.
Göktaş, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastından sorumlu tutuluyor. .
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