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Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır adliyeye sevk edildi

Necip Hablemitoğlu suikastının, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, adliyeye sevk edildi.

27 Dakika Önce
2022-02-08 15:34:11
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır adliyeye sevk edildi

Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında, Ukrayna'dan yakalanarak Türkiye'ye getirilen cinayet şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, savcılık sorgusunun ardından 'silahlı örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi.

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti. .

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