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TIMETURK / GÜNDEM / Hablemitoğlu suikastı ile ilgili kritik gelişme

Hablemitoğlu suikastı ile ilgili kritik gelişme

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinden 2'si tutuklandı.

3 Saat Önce
2022-02-15 07:29:46
Hablemitoğlu suikastı ile ilgili kritik gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen 3 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 3 OLDU

Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 şüpheli, 3 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Bunlardan 3'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, diğerlerinin gözaltı süresi uzatılmıştı.

Şüpheli Bozkır da "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" iddiasıyla 8 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Böylece Hablemitoğlu suikast soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e çıktı. .

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