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TIMETURK / GÜNDEM / Habertürk yazarı Sarıkaya’nın saldırdığı muhabir konuştu

Habertürk yazarı Sarıkaya’nın saldırdığı muhabir konuştu

Gaziantep’in kurtuluşunun 100.yılı nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın İHA kameramanı Ahmet Demir'e saldırması sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

1 Saat Önce
2021-12-19 22:09:48
Habertürk yazarı Sarıkaya’nın saldırdığı muhabir konuştu

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada kameraman Ahmet Demir'i darp etmiş, saldırı anı kameralara yansımıştı. TGRT'nin 'rezil saldırı' şeklinde haberleştirdiği olay hakkında kameraman Ahmet Demir yayın sırasında yaşananları anlattı.

Demir: Dava açacağım

muharrem-sarikaya

Kameraman Ahmet Demir, olay sonrası çalıştığı kurum olan TGRT'ye yaptığı açıklamada "Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu çirkin saldırıyı yaptı. Şoka uğradım. Çok zoruma gitti bir şey yapamadım. Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım" dedi.

Fatma Şahin ne dedi?

Demir, Başkan Fatma Şahin'in Sarıkaya'nın saldırısına ilişkin tepki gösterip göstermediği sorulduğunda ise şu cevabı verdi:

“Fatma Şahin yayının aksamaması için tepkisiz kaldı. Yayıncı edasıyla yayına ddeavm etti. Muharrem Bey yayından sonra bana özür dilemeye çalıştı. Ben de kendisine, “Yaşınızdan dolayı size hürmet ediyorum, özrünüzü kabul etmiyorum. Şahin, daha sonra ‘karşımda elk kol hareketi yapan bir insanlar yayına çıkarıldım” şeklinde tepki gösterdi ama yayın esanasında tepki verebilirdi ancak herhangi bir tepki vermedi. Yayın sonrası yayınla ilgili eksikliklerden bahsetti, bağırdı çağırdı.” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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