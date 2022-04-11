Habertürk yazarı Kübra Par'dan tepki: Oh, hayat milletvekillerimize güzel!

'Normalde bir milletvekili 5 oturum boyunca yoklamada çıkmazsa milletvekilliği düşürülüyor. Fakat sıkı durun; Meclis’te 3 yıldır yoklama alınmıyormuş!' diyen Habertürk yazarı Kübra Par, 'Oh, hayat milletvekillerimize güzel!' diyerek tepkisini dile getirdi.

Meclis'te 3 yıldır yoklama alınmamasına tepki gösteren Habertürk yazarı Kübra Par, "Söz konusu maaşlarına zam olunca siyaseti kenara bırakıp pek güzel anlaşan vekillerimiz mesele Meclis'e uğramadan milletvekili gibi takılmak olunca da gayet iyi anlaşmışlar. Hiç kusura bakmasınlar ama bu millet sizi dışarıdaki işlerinizi takip edin diye değil Meclis'te yasama çalışmalarına katılın diye seçti." ifadelerini kullandı.

Kübra Par'ın ''Oh, hayat milletvekillerimize güzel!'' başlıklı yazısı şöyle:

Dün fıkra gibi bir haber vardı. Malum PKK kampında fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı Meclis'te oy çokluğu ile kaldırılmıştı. Güzel, ortadan kayboldu. İllegal yollardan yurtdışına kaçtığı iddia ediliyor.

Başta HDP olmak üzere herkes sanki bu çok olağan bir durummuş gibi davranıyor.

Ama asıl tuhaflık başka…

Normalde bir milletvekili 5 oturum boyunca yoklamada çıkmazsa milletvekilliği düşürülüyor.

Tabii bunun anlaşılabilmesi için önce yoklama yapılması gerekiyor.

Fakat sıkı durun; Meclis'te 3 yıldır yoklama alınmıyormuş!

Dahası şimdi HDP'li Güzel için yoklama alınmasına en başta AK Partililer itiraz ediyormuş.

Gazete Duvar'ın haberine göre AK Partili vekiller, "Devamsızlık tespiti yapılırsa bu sadece AK Parti için de değil tüm partiler için sıkıntı olur. Birçok kişi zor durumda kalır” diyormuş.

Demek ki söz konusu maaşlarına zam olunca siyaseti kenara bırakıp pek güzel anlaşan vekillerimiz mesele Meclis'e uğramadan milletvekili gibi takılmak olunca da gayet iyi anlaşmışlar.

Meclis'te grup kararına göre sadece el kaldırıp indirerek vekillik yapanlar olduğunu biliyorduk. Meğer onu dahi yapmayanlar varmış.

Güzel olayı patlamasa bu skandal durumdan haberimiz olmayacakmış.

Hiç kusura bakmasınlar ama bu millet sizi dışarıdaki işlerinizi takip edin diye değil Meclis'te yasama çalışmalarına katılın diye seçti.

“Ama geçmişte Davutoğlu ve Babacan'ın da bu nedenle milletvekilliği az daha düşüyordu” demişler.

Yeni sistemde Başbakan yok, bakanlar milletvekili olamıyor. Sadece yasama ve denetimden sorumlular. Yani eskiyle kıyaslanması yanlış.

Allah bilir 3 yıldır Meclis'e uğramayan vekil bile vardır.

Bu, vatandaşın oyuna hakarettir. Mazeretsiz 5 oturum üst üste gitmeyen milletvekili o koltuğu boşuna işgal etmemeli. .