Habertürk’te kamuflaj çatlağı

Giydiği Ukrayna askeri üniformasıyla eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile röportaj yapan Nagehan Alçı'ya Habertürk'ten arkadaşı Mehmet Akif Ersoy da tepki gösterdi.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı oldu ve eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yla yaptığı röportaj sırasında 'askeri üniforma' giymesi tartışma yarattı.

Nagehan Alçı, Ukrayna askeri üniformasıyla fotoğraf çektirerek sosyal medyada yayınladı.

Nagehan Alçı fotoğrafın içeriğinin eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yla bir röportaj olduğunu söyledi.

Nagehan Alçı'nın Ukrayna askeri üniforması giyerek yaptığı röportaj gazetecilik etiğine uymadığı için eleştirildi.

Bir eleştiri de aynı kurumda çalıştığı Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy'dan geldi.

Mehmet Akif Ersoy, "Gazetecilik madem müsaade ediyor(!)arkadaşlarımızı da zamanında Irak kamuflajı veya Filistin bayrağıyla görmek isterdik." dedi.

Mehmet Akif Ersoy şunları yazdı:

"İnsan şimdi Grup Yorum'dan, bağımsızlık mücadelesi veren Ukrayna halkı için de “Defol Rusya!” şarkısı bekliyor.

“Felluce” kıvamında bir “Kiev” marşı da olur.

Gazetecilik madem müsaade ediyor(!)arkadaşlarımızı da zamanında Irak kamuflajı veya Filistin bayrağıyla görmek isterdik."

‘GAZETECİ ASKERİ KAMUFLAJ GİYMEZ'

Bu arada sosyal medyada gazeteciler Alçı'ya ‘iliştirilmiş gazetecilik' tepkisi geldi. Alçı'ya ilişkin bir haberi alıntılayan gazeteci Savash Porgham sosyal medya hesabından, “Savaş muhabirliğinde hayati kurallar vardır diyerek şu ifadelerini kullandı:

Savaş Muhabirliği'nde hayati kurallar vardır: Gazeteci sahada asla askeri kamuflaj giymez, gazeteci asker veya taraf sanılmamak için savaşın taraflarının hiçbir simgesini veya aksesuarını üzerinde asla taşımaz, gazeteci savaştaki hiçbir tarafın üniformasını giymez…

Savaş muhabirliğinin ilk kuralı ‘Hiçbir haber muhabirin hayatından değerli değildir, öncelikli olarak hayatını koru' şeklindedir. Kamuflaj giyen, özellikle de savaşın taraflarından birinin resmî üniformasını giyme gafletinde bulunan bir gazeteci savaş alanında kendini öldürtür.

Bir savaş muhabiri aktardığı bilgilerde savaşın tüm taraflarına mesafeli olmalı. Gazeteci eğer savaşın taraflarından birinin üniformasını giyerse zaten taraf olur ve nesnellik zeminini kaybeder. O noktadan sonra da sadece ‘İliştirilmiş Gazeteci' olur ve söyledikleri yanlı olur.”

NAGEHAN ALÇI'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan tepkilerin arından Nagehan Alçı kendisine ait sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

1-Ukrayna Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığım özel röportaj esnasında aşırı soğuktan ötürü giydiğim mont ile ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Bu konuda bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim…

2- Poroşenko ile röportajı Kiev sokaklarında, Eski Başkan ve ekibinin karargahı önünde yaptık. Ben de o dondurucu soğukta çok üşüdüm, bunun üzerine Poroşenko'nun Başdanışmanı bana geçici olarak giymem için bu askeri montu getirdi, ben de giydim. Yoksa bu üniforma ile dolaşmıyorum.

3- Öte yandan ben bu işgal ve istila karşısında asla tarafsız değilim. Tüm kalbimle bir vatan savunması vermekte olan Ukrayna halkının yanındayım. Gazeteci işgal karşısında tarafsız olamaz. Fakat haberlerimi ve röportajlarımı da objektif yaparım, haber yansız, yorum hürdür.

4-Ukrayna'da yaptığım gazetecilik vesilesiyle bana yine fabrikasyon olduğunu bin kere açıkladığım tweetlerle saldıran tüm sitelere ve kişilere de dava açacağım. Yeter artık! En son Ümit Özdağ'ın bana iftira saldırısında yine açıklamıştım. .