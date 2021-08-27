Habertürk’te ‘ikinci gaz çıkarma’ vakası!
Habertürk canlı yayında Prof. Dr. Ahat Andican konuşurken duyulan ses sosyal medyada olay oldu. Pek çok kullanıcı duyulan sesi “ikinci gaz çıkarma vakası' olarak yorumladı.
2021-08-27 12:29:55
Habertürk ekranlarında daha önce yaşanan "gaz çıkarma" krizlerine bir yenisi daha eklendi. Canlı yayında Prof. Dr. Ahat Andican konuşurken duyulan "gaz çıkarma" sesi sosyal medyayı karıştırdı.
Sosyal medya kullanıcıları videoya "daha önce Veyis Ateş'in günahı alınmış", "Veyis Ateş Habertürk'e sızmış" gibi yorumlar yaptı.
İLK DEĞİL
Geçtiğimiz aylarda da Veyis Ateş'in sunduğu bir programda güvenlik uzmanı Mete Yarar konuşurken canlı yayına yansıyan ses, gündem yaratmıştı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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