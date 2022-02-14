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TIMETURK / GÜNDEM / Habertürk'e tepki yağıyor

Habertürk'e tepki yağıyor

Habertürk kanalındaki bir canlı yayında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir’e tokat atması ile gündem olan ve daha sonra Habertük’ten istifa eden Muharrem Sarıkaya'nın, Habertürk’ün sitesinde yeniden yazmaya başlamasına tepkiler çığ gibi...

2 Saat Önce
2022-02-14 14:55:19
Habertürk'e tepki yağıyor

İhlas Haber Ajansı kameramanı Ahmet Demir'e attığı tokat ile büyük tepki toplayan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "İkinci şans" başlıklı köşe yazısında geri döndüğünü duyurdu. Sarıkaya, “Yargıda uzlaşarak helalleştim” dedi.

Sarıkaya'nın gazeteye döndüğünü açıklamasından sonra Habertürke sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

Twitter'dan yapılan paylaşımlarda, "Fatma Şahin'le program yaparken Gazeteciye canlı yayında tokat atan Muharrem Sarıkaya Habertürk'te tekrar işe başlamış.. Milletin gazını almak için işine son verdiler. Ortalık durulunca tekrar işe geri alınmış.. Tam Haberturk 'lük davranış. Dolayısıyla ait olduğu yere dönmüş, isabet olmuş. Fetö'den ceza alan , PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret edenlerin çalıştığı Habertürk TV'ye de bu yakışır. Tam bir rezalet. Memlekette utanma duygusu yok!.. Ne ikinci şansı birader! Senin toplumdan tecrit edilmem lazım, ne ikinci şansı! Az biraz utanma, az biraz haysiyet kırıntısı, az biraz izan yahu!.." ifadeleri kullanıldı.

Muharrem Sarıkaya'nın yeniden Habertürk geri dönmesine tepki gösteren Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ise, "Bir medya grubu düşünün ki skandalı olmayan temsilcisi, yazarı, ekran yüzü nerdeyse yok." dedi

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

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Ekran Resmi 2022-02-14 16.11.24

Ekran Resmi 2022-02-14 16.11.36

Ekran Resmi 2022-02-14 16.11.58 .

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