Habertürk canlı yayınında yine tuhaf ses skandalı

Sık sık canlı yayında duyulan seslerle ilgili sosyal medyada gündem olan Habertürk ekranlarında benzer bir olay daha yaşandı.

Habertürk canlı yayınlarında duyulan tuhaf seslere yenisi eklendi. Programın bir bölümünde kimden çıktığı bilinmeyen ses sosyal medyada viral oldu.

Sık sık canlı yayında duyulan seslerle ilgili sosyal medyada gündem olan Habertürk ekranlarında benzer bir olay daha yaşandı.

Moderatör Hülya Hökenek'in sunduğu Ersan Şen, Cem Küçük, Faruk Aksoy, Kemal Öztürk ve Ali Haydar'ın konuk olduğu programın bir bölümünde çıkan ses, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Konuya ilişkin Twitter'da çok sayıda yorum ve espri yapıldı.

Daha önce iki vaka daha yaşanmıştı

12 Nisan 2020 tarihinde Habertürk ekranlarında Süleyman Soylu'nun istifa kararı konuşulurken ilginç bir olay yaşanmıştı. Program canlı yayınlanırken bir anda osuruk sesi gelmişti. Veyis Ateş'in sunuculuğunda ekranlara gelen programa Nedim Şener, Gürkan Hacır, Adil Gür ve Mete Yarar konuk olmuştu.

21 Mayıs 2020'de Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu programda ikinci osuruk vakası yaşanmıştı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kemalettin Aydın ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmettin Ünal konuk olmuştu. .