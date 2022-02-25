DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Zelenskiy istifa iddiası doğru mu?
Basketbolda milli takım Yunanistan’a mağlup oldu
Renault'un Rusya kararı: 28 Şubat'tan itibaren üretim duracak!
FED’den 'Ukrayna' açıklaması
Gürcistan'da PKK'ya operasyon! Yakalandılar
Motorine ne kadar zam geldi? 26 Şubat motorin zammı | Güncel motorin fiyatları
Yaptırım listesine alındılar; Esed ve Lukaşenko sırada
Zelenskiy'den 'buradayız' paylaşımı!
Benzine ne kadar zam geldi? 26 Şubat 2022 güncel benzin zammı | Benzin fiyatı güncel
İsveç: Zelenskiy veda etti
Rusya’dan ‘Finlandiya ve İsveç’ tehdidi!
Kiev'de yeniden sirenler çaldı
Putin Türk coğrafyasına neden sarmaya başladı?
Buğday krizi büyüdü! Türkiye’de durum ne?
Kızılay konvoyu Ukrayna için yola çıktı

TIMETURK / GÜNDEM / Gürcistan'da PKK'ya operasyon! Yakalandılar

Gürcistan'da PKK'ya operasyon! Yakalandılar

Terör örgütü PKK'ya silah sağlamak suçundan aldıkları hapis cezasının infazı amacıyla aranan iki terörist Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

42 Dakika Önce
2022-02-25 21:42:29
Gürcistan'da PKK'ya operasyon! Yakalandılar

Alının bilgiye göre, terör örgütüne silah sağlamak suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan Şehmus R. ve Şevket R. isimli terörist iki kardeşin Gürcistan'a kaçtıkları tespit edildi.

Gürcistan Türk Büyükelçiliği ve İnterpol Daire Başkanlığı koordinesinde Gürcistan makamlarıyla yapılan iş birliği sonucu yakalanan teröristlerin Türkiye'ye iade edilmesi talep edildi.

Gürcistan makamları tarafından iade talebinin kabul edilmesiyle teröristler teslim alınarak, İstanbul Havalimanı'nda görevli emniyet personeline teslim edildi.

Yakalanan teröristlerin, 2016'da verilen 15 yıl hapis cezasının infazı amacıyla Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018'de çıkarılan yakalama emrine istinaden arandığı belirtildi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş