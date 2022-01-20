DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD'li YouTuber, daha fazla izlenmek için uçağını düşürmekle suçlanıyor
Görenler şaşkına dönüyor! 67 yıldır yıkanmıyor, ölü hayvanlardan besleniyor
''İnfluenza vakaları Omicron'u geçti''
Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi ne zaman başlayacak? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri nasıl ve nereden izlenir?
Yasemin Erbil'den bomba cevap! Cansu Özlevi özür diledi
Günlük doğal gaz tüketiminde yeni rekor!
İslam Memiş uyardı: Ellerinde patlayacak
Merkez Bankası faiz indirirse altın düşer mi yükselir mi? Faizler düşerse gram altın fiyatı artar mı düşer mi?
'Putin'in korktuğu adam'
Konyaspor'dan Efecan Karaca bombası!
Asgari ücretlilerle ilgili flaş yasak geldi! Bankalar artık bunu yapmayacak
Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Sevcan Orhan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Onur Nizamoğlu, Trabzonspor - Giresunspor maçını değerlendirdi: İç sahada yakışmaz
Merkez Bankası faiz indirirse dolar ne olur? Merkez Bankası faiz indirse dolar yükselir mi düşer mi?
Karar yazarı Karaalioğlu'dan muhalefete eleştiri: Hamle yapmak yerine zamana oynuyor

TIMETURK / GÜNDEM / Günlük doğal gaz tüketiminde yeni rekor!

Günlük doğal gaz tüketiminde yeni rekor!

Türkiye'de dün, kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle artan talep sonucunda yaklaşık 288 milyon metreküp doğal gaz tüketildi.

21 Dakika Önce
2022-01-20 13:22:21
Günlük doğal gaz tüketiminde yeni rekor!

Türkiye'de kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle artan talep sonucunda dün yaklaşık 288 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle tüm zamanların rekoru kırıldı.

AA muhabirinin BOTAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, doğal gaz tüketiminde günlük rekor daha önce 280 milyon metreküple 19 Ocak 2021'de gerçekleşmişti.

Dün ise yaklaşık 288 milyon metreküp günlük doğal gaz tüketilerek tüm zamanların rekoru kırıldı.

Öte yandan, Türkiye'nin doğal gaz sistemine giren toplam miktar, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 23,2 artarak 61,6 milyar metreküpe yükselmişti.

Türkiye'ye geçen yıl en fazla doğal gaz girişinin gerçekleştiği ay yaklaşık 7 milyar metreküple aralık oldu. En düşük doğal gaz girişi ise 3 milyar 658 milyon 985 bin metreküple mayısta gerçekleşti.

Geçen yıl sonu itibarıyla doğal gaz abone sayısı yaklaşık 18 milyona ulaşırken, bunun nüfus eş değeri 70 milyondan fazla olarak hesaplanıyor.

Bu yıl da yeni yerleşim yerlerine doğal gazın ulaştırılması ve soğuk geçen kış nedeniyle tüketimin artması bekleniyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş