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Güngören'de tekstil imalathanesinde yangın: 4 işçi öldü
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Güngören'de tekstil imalathanesinde yangın: 4 işçi öldü

İstanbul Valiliği, Güngören'de bir tekstil imalathanesindeki yangında yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiklerini bildirdi.

1 Saat Önce
2022-02-11 21:50:56
Güngören'de tekstil imalathanesinde yangın: 4 işçi öldü

Yangın çıktığı sırada cuma namazı için yakındaki camide bulunan cemaat korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görgü tanığı Dursun Altıntaş, "Biz camide namaz kılıyorduk.

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Namaz bittikten sonra arkamızda sıcaklık hissettik. Döndük baktık alev camiye vuruyor. Yandaki dükkandan alevler çıktı. Bomba gibi patlamalar yaşandı. Tekstil yeri yanıyor. İçerde kimse var mı bilmiyoruz. Felaket bir şekilde patlama oldu." dedi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonrası kontrol altına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamada, Güngören Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta bulunan bir tekstil imalathanesinde yangın meydana geldiği belirtilerek, olay yerine intikal edilen itfaiye ekiplerinin saat 13.40 itibarıyla yangına müdahale ettiği ve saat 16.30 sıralarında yangının söndürülerek, soğutma çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

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Açıklamada, yangında dumandan etkilenen 6 işçinin hastaneye sevk edildiği hatırlatılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Ayakta tedavi edilen bir işçi, saat 18.30 sıralarında Merkez Karakolunda verdiği ifadesinde, 'Bazı çalışanların bina içerisindeki bir tuvalete girerek, yangından korunmak için kendilerini kilitlediklerini gördüğünü' beyan etmiştir. Bu bilgi doğrultusunda yeniden başlatılan arama çalışmalarında, yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, işyeri sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Meydana gelen bu elim olaydan derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." .

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