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Güngören’de şüpheli paket paniği

Güngören'de eczane önünde unutulan şüpheli paket paniğe neden oldu.

2 Saat Önce
2022-07-16 20:29:21
Güngören’de şüpheli paket paniği

Sokak trafiğe kapatılıp geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaklaşık 1 saat süren bekleyişin ardından valizin sahibi olay yerine geldi.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi.

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Eczane önünde şüpheli bir paket olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Şüpheli paketin bulunduğu sokak, ekipler tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha ekiplerine haber verildi. Yaklaşık 1 saat süren bekleyişin ardından valizin sahibi sokağa geldi.

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Yapılan incelemenin ardından valiz sahibine teslim edildi. DHA

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