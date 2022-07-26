Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir kimdir? Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir hangi partili?

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir kimdir? Sıcak tavırları, halkla iç içe oluşu ve sunduğu hizmet dolayısıyla çok sevilen Bünyamin Demir merak konusu oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla yüzleri güldüren Demir, nikah kıyılırken çalınan şarkıya karşılık vermesiyle de ünlü oldu. Peki ama Bünyamin Demir kimdir? Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir hangi partili? İşte merak edilen detaylar...

Sıcak tavırları, halkla iç içe oluşu ve sunduğu hizmet dolayısıyla çok sevilen Bünyamin Demir merak konusu oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla yüzleri güldüren Demir, nikah kıyılırken çalınan şarkıya karşılık vermesiyle de ünlü oldu. Peki ama Bünyamin Demir kimdir? Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir hangi partili? İşte merak edilen detaylar...

Bünyamin Demir nikahta çalınan şarkıya yanıt

Sosyal medyada, damada nikah anında şarkı çalınması popüleritesini, Belediye Başkanı Bünyamin Demir kırdı. Damadın arkadaşları tarafından açılan 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısının ardından Demir, son noktayı koydu.

Demir, şarkıya karşılık "Müslüm Gürses'ten o şarkıyı değil bu şarkıyı açın." diyerek 'Böyle bir aşk görülmemiş dünyada' şarkısını çifte hediye etti. Video kısa sürede çok sevildi.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir hangi partili?

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisinden girdi.

Bünyamin Demir kimdir?

Bünyamin Demir, ilkokulu Almanya'da okudu. Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptı.



Demir, 2008 yılında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarında görev aldı. 2010-2014 yılları arasında İl Teşkilat Başkanlığı yaptı. Halen MKYK yedek üyeliği devam eden Demir, 2018'de yapılan İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.



Evli ve üç çocuk babasıdır.



Bünyamin Demir, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı oldu ve kazandı. .