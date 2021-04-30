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Güngör: ‘Bodrum varyantına hazır mıyız?’

17 günlük tam kapanma süreci ilan edilir edilmez aşırı kalabalık nüfusun güney sahillerine yolculuğa çıkması kamuoyunda endişelere yol açtı. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör de salgın hassasiyetini hiçe sayan keyfi yolculuğa tepkisini dile getirdi.

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30.04.2021 11:08:31
Güngör: ‘Bodrum varyantına hazır mıyız?’

17 günlük tam kapanmayı tatil fırsatı (!) belleyenler adeta ipini koparmış gibi büyükşehirlerden göç etti.

İstanbul, Ankara'dan Bodrum, Çeşme, Antalya'ya ve Anadolu'ya gidenleri izledikçe bulaş haritası gözümün önünde canlandı.

Bodrum'da yaşayan arkadaşlar arıyor.

'Trafik kilitlendi', 'Pazarmarketlerde savaş var', 'otoparklarda yer yok' diyor.

İlçenin nüfusunun 500 bini aştığını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras 'kaos' uyarısı yapıyor.

Hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin yetersizliğine dikkat çekiyor. Vatandaşları suyu idareli kullanmaları konusunda uyarıyor.

Yazık adamcağız ne yapsın!

Haklı…

Sanki Bodrum virüsten arındırılmış bölge, oraya gidince Kovid olmuyorsunuz!

Bu göçün mantığını anlayan bana da anlatsın.

Düpedüz bencillik… Elbirliğiyle alıp virüsü oradan oraya taşıyoruz.

Tam kapanma öncesinde hükümet şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirse böyle olur muydu?

Bence olmazdı. En azından virüsün şehirlerarası yolculuğunun önüne geçerdik. Ama iş işten geçti. Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'bu da Bodrum varyantı', 'Çeşme varyantı' veyahut 'Antalya varyantı' açıklamalarına hazırlıklı olun.

Haa, bir de AK Parti'nin başlattığı daha sonra diğer siyasi partilerin de peşine takıldığı kongrelerdeki 'lebalep' görüntüler vardı ya… Herkes haklı olarak eleştirmişti.

Valla o kongreler ne kadar yanlışsa tatil belgelerine göç manzarası da o kadar yanlış… Velhasıl, virüsün yayılması noktasında kimse kimseyi suçlamasın. Suçlu arayan varsa aynaya baksın. Allah sağlık çalışanlarına da sabır versin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan