Güneş gözlüğü nasıl olmalı? Kişiye uygun güneş gözlüğü nasıl seçilir? Güneş gözlüğü kaşları kapatmalı mı?

Güneş gözlüğü nasıl olmalı? Yaz aylarında çantalardan eksik edilmemesi gereken güneş gözlüğü, özen isteyen bir parçadır. Güneş gözlüğü sadece görsel olarak değil, sağlık açısından kişiye özel olarak seçilmelidir. Peki kişiye uygun güneş gözlüğü nasıl seçilir? Güneş gözlüğü kaşları kapatmalı mı? İşte gözlük seçilirken dikkat edilmesi gereken noktalar...

Yaz aylarında çantalardan eksik edilmemesi gereken güneş gözlüğü, özen isteyen bir parçadır. Güneş gözlüğü sadece görsel olarak değil, sağlık açısından kişiye özel olarak seçilmelidir. Peki kişiye uygun güneş gözlüğü nasıl seçilir? Güneş gözlüğü kaşları kapatmalı mı? İşte gözlük seçilirken dikkat edilmesi gereken noktalar...

Güneş gözlüğü nasıl olmalı?

Güneş gözlüğü seçerken ilk akla gelen, görüntüsünün nasıl olduğu oluyor. Fakat güneş gözlüğü seçerken görüntüden daha önemli noktalar vardır.

Güneş gözlüğü;

- Camlar Ultraviyole Işınlarını Bloke Etmeli

- CE (Conformité Européene) Belgesi Olmalı

- Gözlük Dikey Bir Çizgiye Odaklanmalı

- Işık Emilim Oranı Uygun Olmalı

- Sahte Cam Olmamalı

Kişiye uygun güneş gözlüğü nasıl seçilir?

Tüm güneş gözlüğü mercekleri derinlik algısı oluşturacak, parlaklığı kesecek ve görüşteki berraklığı geliştirecek şekilde renklendirilir. Güneş gözlüğünde mercek rengi seçimi kişisel zevklere bağlı olsa da, tercih edilen rengin bazı alanlarda görüş alanını etkileyeceğini bilinmelidir.

Güneş gözlüğü kaşları kapatmalı mı?

Güneş gözlüğü seçerken kaşların kapatılıp kapatılması tamamı ile zevk durumuna bağlıdır. Yüzünüze ve kaş durumumuza göre, gözlüğü seçerken karar verebilirsiniz.