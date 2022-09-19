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TIMETURK / GÜNDEM / Güncel Mazot Fiyatları Nedir? 2022 Akaryakıt, Mazot Fiyatı, Motorinde İndirim

Güncel Mazot Fiyatları Nedir? 2022 Akaryakıt, Mazot Fiyatı, Motorinde İndirim

Akaryakıt ve Otogaz Fiyatları, Güncel Bayi Tavan (Azami) Satış Fiyatları Sorgulama Diesel (Motorin (Diğer)) (TL/LT), Gazyağı fiyatları nedir? Mazot fiyatlarında son durum ne? Bu soruların cevaplarına haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

1 Saat Önce
2022-09-19 15:01:49
Güncel Mazot Fiyatları Nedir? 2022 Akaryakıt, Mazot Fiyatı, Motorinde İndirim

2022 Güncel Mazot, Akaryakıt Fiyatları

İl Benzin (TL/lt) Motorin (TL/lt) Motorin (Optimum Dizel Fuel Oil

Adana

19,53

25,12

25,17

16,17

Ankara

19,35

24,91

24,96

16,20

Antalya

19,50

25,08

25,13

16,14

Artvin

19,55

25,16

25,21

16,19

Bursa

19,33

24,91

24,96

16,14

Çanakkale

19,45

25,06

25,11

16,15

Bolu

19,32

24,94

24,99

16,14

Diyarbakır

19,76

25,39

25,44

16,22

Denizli

19,46

25,03

25,08

16,15

Erzurum

19,56

25,18

25,23

16,20

Gaziantep

19,59

25,19

25,24

16,17

İstanbul / Avrupa

19,22

24,81

24,86

16,13

İstanbul / Anadolu

19,23

24,83

24,88

16,13

İzmir

19,34

24,95

25,00

16,11

Kastamonu

19,47

25,09

25,14

16,18

Malatya

19,65

25,22

25,27

16,21

Manisa

19,41

25,00

25,05

16,12

Kahramanmaraş

19,60

25,20

25,25

16,17

Muğla

19,46

25,07

25,12

16,15

Muş

19,82

25,49

25,54

16,29

Sakarya

19,30

24,90

24,95

16,13

Samsun

19,43

25,04

25,09

16,15

İstanbul Motorin Fiyatları

İstanbul / Bayrampaşa 24,80

İstanbul / Gaziosmanpaşa 24,80

İstanbul / Sancaktepe 24,82

İstanbul / Tuzla 24,82

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