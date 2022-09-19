Güncel Mazot Fiyatları Nedir? 2022 Akaryakıt, Mazot Fiyatı, Motorinde İndirim
Akaryakıt ve Otogaz Fiyatları, Güncel Bayi Tavan (Azami) Satış Fiyatları Sorgulama Diesel (Motorin (Diğer)) (TL/LT), Gazyağı fiyatları nedir? Mazot fiyatlarında son durum ne? Bu soruların cevaplarına haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-19 15:01:49
2022 Güncel Mazot, Akaryakıt Fiyatları
|
İl Benzin (TL/lt) Motorin (TL/lt) Motorin (Optimum Dizel Fuel Oil
|
Adana
|
19,53
|
25,12
|
25,17
|
16,17
|
Ankara
|
19,35
|
24,91
|
24,96
|
16,20
|
Antalya
|
19,50
|
25,08
|
25,13
|
16,14
|
Artvin
|
19,55
|
25,16
|
25,21
|
16,19
|
Bursa
|
19,33
|
24,91
|
24,96
|
16,14
|
Çanakkale
|
19,45
|
25,06
|
25,11
|
16,15
|
Bolu
|
19,32
|
24,94
|
24,99
|
16,14
|
Diyarbakır
|
19,76
|
25,39
|
25,44
|
16,22
|
Denizli
|
19,46
|
25,03
|
25,08
|
16,15
|
Erzurum
|
19,56
|
25,18
|
25,23
|
16,20
|
Gaziantep
|
19,59
|
25,19
|
25,24
|
16,17
|
İstanbul / Avrupa
|
19,22
|
24,81
|
24,86
|
16,13
|
İstanbul / Anadolu
|
19,23
|
24,83
|
24,88
|
16,13
|
İzmir
|
19,34
|
24,95
|
25,00
|
16,11
|
Kastamonu
|
19,47
|
25,09
|
25,14
|
16,18
|
Malatya
|
19,65
|
25,22
|
25,27
|
16,21
|
Manisa
|
19,41
|
25,00
|
25,05
|
16,12
|
Kahramanmaraş
|
19,60
|
25,20
|
25,25
|
16,17
|
Muğla
|
19,46
|
25,07
|
25,12
|
16,15
|
Muş
|
19,82
|
25,49
|
25,54
|
16,29
|
Sakarya
|
19,30
|
24,90
|
24,95
|
16,13
|
Samsun
|
19,43
|
25,04
|
25,09
|
16,15
İstanbul Motorin Fiyatları
İstanbul / Bayrampaşa 24,80
İstanbul / Gaziosmanpaşa 24,80
İstanbul / Sancaktepe 24,82
İstanbul / Tuzla 24,82
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