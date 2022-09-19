Güncel Mazot Fiyatları Nedir? 2022 Akaryakıt, Mazot Fiyatı, Motorinde İndirim

Akaryakıt ve Otogaz Fiyatları, Güncel Bayi Tavan (Azami) Satış Fiyatları Sorgulama Diesel (Motorin (Diğer)) (TL/LT), Gazyağı fiyatları nedir? Mazot fiyatlarında son durum ne? Bu soruların cevaplarına haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…