Güncel Akaryakıt Fiyatları Nedir? Akaryakıt İndirimi Yapıldı Mı?
Akaryakıt fiyatları son durum ne? Artan zam fiyatlarının ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak etmekte. Akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen soruların cevabı…
2022-09-05 10:56:24
Son zamanlarda yakıt fiyatları geçen 25 ağustosta 95 kuruş motorine zam yapılmıştı. İndirim ve zam haberlerinde olan en çok gündeme gelen akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler hala devam etmekte. Döviz kurlarından etkilenen akaryakıtın son durumu şöyledir:
3 Eylül de geçerli olacak olan araç sahiplerini sevindiren indirim geldi benzinde 1 Türk lirası 51 kuruş, motorinde 2 Türk lirası 41 kuruş dur.
İstanbul Güncel Akaryakıt Fiyatları Listesi 2022
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 18.67 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.49 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,02 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
İzmir'de benzin litre fiyatı 18.77 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 24.6 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 11,14 TL
Ankara Benzin Ve Motorin Fiyatları
Ankara'da benzin litre fiyatı 18.79 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 24.58 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11.34 TL
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