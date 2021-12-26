Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Ben Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi" açıklaması gündemdeki yerini koruyor.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ahmet Mahmut Ünlü hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Bugünkü yazısının "Atatürkçü Cübbeli" başlıklı bölümden dikkat çeken ifadeler kullanan Ahmet Hakan, "Gün geçtikçe daha çok Atatürkçü oluyor Cübbeli..." dedi.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı şu şekilde:

"Cübbeli Ahmet'in son demeci şöyle:

“Ben Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyorum.”

Var ya...

Gün geçtikçe daha çok Atatürkçü oluyor Cübbeli.

Bunun bir adım sonrası...

Sarı leblebi yiyerek...

“Bir daha gel gel Samsun'dan / Sarı saçlım mavi gözlüm / Neredesin nerde” türküsünü söylemek olacak galiba."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.