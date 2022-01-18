Gümüşhane'de okullar tatil mi? Yoğun kar yağışı yurdun genelinde devam ediyor. Gümüşhane'de de yağan kar nedeniyle büyük zorluklar yaşanıyor. Peki ama Gümüşhane'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte Gümüşhane Valiliği açıklaması ve kar tatili detayı...

Gümüşhane'de okullar tatil mi? Yoğun kar yağışı yurdun genelinde devam ediyor. Gümüşhane'de de yağan kar nedeniyle büyük zorluklar yaşanıyor. Peki ama Gümüşhane'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte Gümüşhane Valiliği açıklaması ve kar tatili detayı...

Gümüşhane'de okullar tatil mi?

19 Ocak Çarşamba kar tatili yapacak iller için valiliklerden teker teker açıklama geldi. Gümüşhane Valiliği de kar tatili başlığı altında bir duyuru yayımladı. Duyuruya göre;

İl genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 19.01.2022 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir.



Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır.

Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir.