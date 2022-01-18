Gümüşhane'de okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba kar tatili
Gümüşhane'de okullar tatil mi? Yoğun kar yağışı yurdun genelinde devam ediyor. Gümüşhane'de de yağan kar nedeniyle büyük zorluklar yaşanıyor. Peki ama Gümüşhane'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte Gümüşhane Valiliği açıklaması ve kar tatili detayı...
2022-01-18 20:59:07
Gümüşhane'de okullar tatil mi? Yoğun kar yağışı yurdun genelinde devam ediyor. Gümüşhane'de de yağan kar nedeniyle büyük zorluklar yaşanıyor. Peki ama Gümüşhane'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte Gümüşhane Valiliği açıklaması ve kar tatili detayı...
Gümüşhane'de okullar tatil mi?
19 Ocak Çarşamba kar tatili yapacak iller için valiliklerden teker teker açıklama geldi. Gümüşhane Valiliği de kar tatili başlığı altında bir duyuru yayımladı. Duyuruya göre;
Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır.
YORUMLAR (0)