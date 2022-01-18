DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konyaspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?
Kazakistan'da OHAL sona erdi
8 partiden 3'üncü ittifak girişimi
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maç sonucu
1461 Trabzon FK'nın yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu!
ÖTV düzenlemesi ikinci ele nasıl yansır? 2022'de ikinci el pazarı ne olur? 2022'de araba alınır mı?
Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta yarın okullar tatil mi?
Fitch Türk piyasasına nasıl bakıyor? Petrol fiyatları nasıl seyrediyor? Fed faiz artırımı kesin mi?
Gaziantep’te okullar tatil edildi mi? Gaziantep’te eğitime ara verildi mi?
Bakan Yanık duyurdu: 2 bin 300 TL oldu
Bayburt'ta okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi
İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin dava başladı
Uşak'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Uşak Valiliği kar tatili açıklaması
Sahte doçentlik diplomasına tahliye!
Yasak Elma'nın ünlü oyuncusu diziden ayrılıyor mu? Yasak Elmada kim vuruldu?

TIMETURK / GÜNDEM / Gümüşhane'de okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba kar tatili

Gümüşhane'de okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba kar tatili

Gümüşhane'de okullar tatil mi? Yoğun kar yağışı yurdun genelinde devam ediyor. Gümüşhane'de de yağan kar nedeniyle büyük zorluklar yaşanıyor. Peki ama Gümüşhane'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte Gümüşhane Valiliği açıklaması ve kar tatili detayı...

2 Saat Önce
2022-01-18 20:59:07
Gümüşhane'de okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba kar tatili

Gümüşhane'de okullar tatil mi? Yoğun kar yağışı yurdun genelinde devam ediyor. Gümüşhane'de de yağan kar nedeniyle büyük zorluklar yaşanıyor. Peki ama Gümüşhane'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte Gümüşhane Valiliği açıklaması ve kar tatili detayı...

Gümüşhane'de okullar tatil mi?

19 Ocak Çarşamba kar tatili yapacak iller için valiliklerden teker teker açıklama geldi. Gümüşhane Valiliği de kar tatili başlığı altında bir duyuru yayımladı. Duyuruya göre;

İl genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 19.01.2022 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır.
Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir.
.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş