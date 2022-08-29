Gülşen'in avukatı Emre’den açıklama

Ev hapsiyle tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, Gülşen'in tutukluluk halinin sonlandırılmasından dolayı mutlu olduklarını, ancak ev hapsinin kaldırılması için talepte bulunacaklarını belirtti.

Şarkıcı Gülşen'e verilen tahliye kararı sonrası avukatı Emek Emre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda basın mensuplarına açıklama yaptı. Avukat Emre, "Tahliye hususunda çok mutluyuz. Geçen hafta perşembeden beri üzüntülü ve endişe edici bir süreç yaşadık. 25 Ağustos Perşembe sabahı emniyet güçleri, adli kolluk müvekkilin evine gidip 'İfadeye çağrılıyorsunuz, bizimle gelmeniz lazım' demek akabinde esasen usulsüzlükler o andan itibaren başlamıştı" dedi.

Emre gözaltı süreciyle ilgili ise, "Nisan ayında sarf edildiği iddia edilen çok rahatsız edici sözler var. Fakat bunun 25 Ağustos tarihinde bir suç üstü hali ihtiva etmediği çok ortada. O yüzden müvekkilin ifadeye alınış noktasında usulsüzlükler ve hukuksuzluklar baş göstermişti" diye konuştu. Tutuklamanın yapılabilmesi için kuvvetli bir delil olması gerektiğini ifade eden avukat Emre, oradaki sözlerin isnat edilen edilen suçun oluşması için yeterli olmadığını, çünkü kamu güvenliğinde acil bir tehlike oluşturmadığını vurguladı. Yargıtay'ın Gülşen'in tutuklandığı TCK 216/1. maddesi ile ilgili içtihatları olduğunu, şiddet teşvikinde bulunmayan soyut kavramların bu suçu oluşturmadığını ifade eden avukat Emre, "Bugün çok mutluyuz. İtirazımız neticesinde mahkeme değerlendirdi ve tutukluluk halini sonlandırdı" dedi.

EV HAPSİNE İTİRAZDA BULUNACAK

Avukat Emek Emre ev hapsi ile ilgili ise "Yine kişinin seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir maddedir. Tutuklamanın kaldırıldığı mahkemenin gerekçesinde, müvekkil Gülşen'in 'kaçma şüphesi olmadığı ve delil karartma durumunun mümkün olamayacağı' belirtilmişken buna rağmen bir ev hapsi uygulanması da bizim açımızdan hukukla çok bağdaşmamaktadır. Ev hapsi kararına yönelik de sulh ceza hakimliğine, bu kararın yeniden değerlendirilmesi, eğer mümkünse kaldırılması yönünde taleplerimiz olacak" şeklinde konuştu. Avukat Emre, "Bugün çıkacaktır. İnfaz kurumuna geçeceğim. Normal şartlarda akşam sayımından sonra bırakılır diye düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim daha erken de bırakılabilir" dedi.