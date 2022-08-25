İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü şarkıcı Gülşen'in İstanbul'daki konseri sırasında İmam-Hatiplilere yönelik hakaretinden dolayı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Bugün gözaltına alınan Gülşen’den ilk açıklama geldi.

Zaman zaman giydiği teşhir kıyafetler ile gündeme gelen Gülşen için İmam-Hatiplilere yönelik hakaretinden ötürü hukuki süreç başlatıldı. Başsavcılık, TCK'nin 216. maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmasına karar verdi. İşte "Gülşen ne dedi, ne oldu?" sorusunun yanıtı...

Gülşen ne demişti?

Ünlü şarkıcı Gülşen, İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Gülşen, konserinin ilerleyen dakikalarında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı

MEB şu ifadeleri kullandı: “Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır.”

Gülşen'den ilk açıklama

Gülşen, adliyeye sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımında, "Söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum" diyen şarkıcı, “Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım." ifadelerini kullandı.