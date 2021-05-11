Güler'den Babacan'a tepki: Bir de pişkin pişkin sırıtarak anlatmıyor mu?

Turgay Güler, Ali Babacan'ı topa tuttu. Güler, ' Af buyursun ama söylemesem olmaz! Bir de pişkin pişkin sırıtarak anlatmıyor mu? Sanırsınız ki büyük marifet!Bunun adı en hafif tabirle 'siyasi ahlaksızlıktır'. Aslında dahasıdır da neyse' diyerek Babacan'ı topa tuttu.

Ali Babacan, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti üyesi olmasına rağmen, muhalefetin aday yapmaya çalıştığı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmelerin göbeğinde yer aldığını söyledi. Bu gelişmenin ardından Babacan'a bir eleştiri de Turgay Güler'den geldi.

Güler, ' Af buyursun ama söylemesem olmaz! Bir de pişkin pişkin sırıtarak anlatmıyor mu?Sanırsınız ki büyük marifet!Bunun adı en hafif tabirle 'siyasi ahlaksızlıktır'. Aslında dahasıdır da neyse' diyerek Babacan'ı topa tuttu.

Güler, Babacan'a eleştirilerine şöyle devam etti:

"İnsanın hakikaten midesi bulanıyor.

Iyyy ki ıyyyy!

Af buyursun ama söylemesem olmaz! Bir de pişkin pişkin sırıtarak anlatmıyor mu?

Sanırsınız ki büyük marifet!

Bunun adı en hafif tabirle 'siyasi ahlaksızlıktır'. Aslında dahasıdır da neyse!

Ali Babacan'ın CHP'nin resmi yayın organı Halk TV'deki rezil itiraflarından söz ediyorum.

Kendi ağzından!

'2018'de kötü bir tecrübemiz oldu' diye açıyor konuyu.

Nesi kötü!

Düpedüz kirli, karanlık ve dahi ahlaksız bir tecrübe!

Kendisi henüz Ak Parti'de siyaset yaparken, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için imza vermişken oluyor her şey!

Marifetmiş gibi de anlatıyor yüzü kızarmadan.

Benimki de laf işte niye kızarsın yüzü?

Beyimiz Ak Parti'de ama CHP'ye hizmet ediyor. Erdoğan'ın adaylığı için imza veriyor ama kapalı kapılar ardında belki de bir teknede Abdullah Gül'ün adaylığı için ter döküyor.

Hakikaten çok rezilce!"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.