DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD'de koronavirüs vakaları  582 bini geçti
ANALİZ: Türkiye, Yunanistan ve İran arasında sıkışma mı yaşıyor?
Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı
İsrail'in saldırıları Madrid'de protesto edildi
Orman Mühendisleri Odası'ndan çağrı: İsrail menşeli ürünleri almayın
Kassam Tugayları: İsrail'e 5 dakikada 137 roket gönderdik
Çavuşoğlu'ndan Minnihanov'a başsağlığı telefonu
Filipinler, 'ulusal afet durumu' ilan etti
Emekli maaşını çalanlar yakalandı, Jandarma ile aralarındaki diyalog gülümsetti
'İsrail, Filistinlilere karşı apartheid sistemi uyguluyor'
'Erdoğan’a çakmak için terörist İsrail’i desteklemekten çekinmeyen solcumsular...'
Hamas'tan İsrail'e rest: Geri adım atmayacağız
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kur farkı vergisi' açıklaması
Adil Karaismailoğlu: Taş ocağının çevresel etkileri sürekli kontrol edilecek
İsrail’in Ashdod liman şehrine saldırı: 2 ölü

İSTANBUL

20:18:00

İftar vakti

BURSA

20:15

04:03
20:15
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:59

03:49
19:59
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:42

03:34
19:42
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:26

03:16
19:26
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:11

03:17
19:11
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:18:00

İftar vakti

ANKARA

19:59

03:49
SAHUR
19:59
İFTAR

ERZURUM

19:26

03:16
SAHUR
19:26
İFTAR

Güler'den Babacan'a tepki: Bir de pişkin pişkin sırıtarak anlatmıyor mu?

Turgay Güler, Ali Babacan'ı topa tuttu. Güler, ' Af buyursun ama söylemesem olmaz! Bir de pişkin pişkin sırıtarak anlatmıyor mu? Sanırsınız ki büyük marifet!Bunun adı en hafif tabirle 'siyasi ahlaksızlıktır'. Aslında dahasıdır da neyse' diyerek Babacan'ı topa tuttu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
11.05.2021 12:21:26
Güler'den Babacan'a tepki: Bir de pişkin pişkin sırıtarak anlatmıyor mu?

Ali Babacan, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti üyesi olmasına rağmen, muhalefetin aday yapmaya çalıştığı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmelerin göbeğinde yer aldığını söyledi. Bu gelişmenin ardından Babacan'a bir eleştiri de Turgay Güler'den geldi.

 Güler, ' Af buyursun ama söylemesem olmaz! Bir de pişkin pişkin sırıtarak anlatmıyor mu?Sanırsınız ki büyük marifet!Bunun adı en hafif tabirle 'siyasi ahlaksızlıktır'. Aslında dahasıdır da neyse' diyerek Babacan'ı topa tuttu.

Güler, Babacan'a eleştirilerine şöyle devam etti:
"İnsanın hakikaten midesi bulanıyor.
Iyyy ki ıyyyy!

Af buyursun ama söylemesem olmaz! Bir de pişkin pişkin sırıtarak anlatmıyor mu?
Sanırsınız ki büyük marifet!
Bunun adı en hafif tabirle 'siyasi ahlaksızlıktır'. Aslında dahasıdır da neyse!
Ali Babacan'ın CHP'nin resmi yayın organı Halk TV'deki rezil itiraflarından söz ediyorum.
Kendi ağzından!
'2018'de kötü bir tecrübemiz oldu' diye açıyor konuyu.
Nesi kötü!
Düpedüz kirli, karanlık ve dahi ahlaksız bir tecrübe!
Kendisi henüz Ak Parti'de siyaset yaparken, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için imza vermişken oluyor her şey!
Marifetmiş gibi de anlatıyor yüzü kızarmadan.
Benimki de laf işte niye kızarsın yüzü?
Beyimiz Ak Parti'de ama CHP'ye hizmet ediyor. Erdoğan'ın adaylığı için imza veriyor ama kapalı kapılar ardında belki de bir teknede Abdullah Gül'ün adaylığı için ter döküyor.
Hakikaten çok rezilce!"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan