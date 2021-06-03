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Gülen'in avukatı Adnan Şeker’in cezası belli oldu

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in avukatlığını yapan Adnan Şeker, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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03.06.2021 19:19:27
Gülen'in avukatı Adnan Şeker’in cezası belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan avukat Adnan Şeker hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından dava açıldı.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, sanık Şeker tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, avukatı hazır bulundu. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Şeker, örgüt adına UYAP üzerinden soruşturma bilgilerini rüşvet karşılığı sızdırdığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Avukatlık görevini yaptığı için yargılandığını iddia eden Şeker, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Şeker'e 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası verirken, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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