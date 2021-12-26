Güldür Güldür Show’da bulunan seyirci kahkahası gerçek mi yoksa efekt mi?

Uykusuzlar programıyla her cumartesi akşamı Haber Global TV ekranına gelen Okan Bayülgen bu hafta Güldür Güldür Show’da oynayan Açelya Topaloğlu'nu konuk etti. Bayülgen’in sorularına cevap veren Topaloğlu, skeçlerde kullanılan seyirci kahkahası hakkında konuştu. Peki, Açelya Topaloğlu seyirci kahkahası hakkında ne dedi?

Okan Bayülgen, Haber Global TV ekranında yayınlanan Uykusuzlar programında Defne Samyeli, Murat Cemcir, Bertan Asllani, Aslıhan Malbora, Sergen Deveci ve oyuncu Açelya Topaloğlu'nu konuk etti. Konuklarına çeşitli sorular soran Bayülgen, Açelya Topaloğlu'na seyirci kahkahasının gerçek olup olmadığını sordu. İşte merak edilen haberin detayı…

Güldür Güldür Show seyirci kahkahası gerçek mi?

Okan Bayülgen, Haber Global TV ekranında yayınlanan Uykusuzlarda programında, Güldür Güldür Show oyuncu Açelya Topaloğlu'na seyirci kahkahasının gerçek olup olmadığını sordu. Topaloğlu” Yapıyor olabilirler. O kısmı çok bilmiyorum. Biz seyirciyle çekim yaptığımız sıralarda böyle bir şeyin yapıldığını sanmıyorum. Kendi oynadığım skeçlerde de gördüm bunu. Fakat biz pandemi zamanı seyircisiz çekmek zorunda kaldık. Öyle durumlarda da hani biraz aralara konuluyor olabilir. “ açıklamasında bulundu. Konuğunu daha fazla zor durumda bırakmak istemeyen Bayülgen de” Konverse kahkaha format gerekliliğidir. Amerika sitcom da gördüğümüz karşılaştığımız bir durum. Ama bazıları da canlı çekiliyor seyirciyle örtüşüyor zamanları. Yani hangi şakaya ne gelecek hepsine aynı yükseklikte gelmez” açıklamasında bulundu.

Açelya Topaloğlu kimdir?

Açelya Topaloğlu, 1 Ocak 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio eğitimlerinden mezun oldu. Topaloğlu oyunculuk kariyerine, başrollerinde Meltem Cumbul ve Özcan Deniz'in olduğu “Aşk Yakar” dizisinde Belda karakterini canlandırarak 2008'de başladı. 2010 yılında, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı “Arka Sokaklar” dizisinde Ahu Gözcü karakterini canlandırmıştır. 2012 yılında başrollerinde Murat Han, Gizem Karaca ve Seda Akman'ın rol aldığı “Eve Düşen Yıldırım” dizisinde rol aldı. 2014 yılında ise “Kaçak Gelinler” dizisinde başrollerini Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Deniz Baysal, Furkan Andıç, Fırat Albayram ile paylaştı. Hemen arkasından “İnadına Aşk” dizisinde başrolde Karadenizli bir kız olan “Defne” karakteriyle çok ses getirdi ve çok sayıda hayran kitlesi oluşturdu. Topaloğlu, 2016 yılında yarışma programı Görevimiz Komedi adlı programda Rasim Öztekin, Burak Satıbol, Bülent Emrah Parlak, Asuman Dabak, ve Zeynep Kankonde ile birlikte jüri üyeliği yaptı. Meryem dizisinde bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden farklı bir karakter olan Derin'i hayranlarıyla buluşturdu ve çok beğenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.