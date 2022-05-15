Güldür Güldür'den Bakan Nebati'ye davet

Güldür Güldür Show, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi programa davet etti. Bakan Nebati'den ''Elbette, memnuniyetle. İlk fırsatta geleceğim inşallah'' yanıtı geldi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür komedi programı, geçtiğimiz hafta sosyal medyadan paylaştığı fragmanında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin yer aldığı sahneler görülmüştü. 7 Mayıs Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak olan skeç zamanında yayımlanmayınca gündeme oturmuştu.

"GÖZLERİMDEKİ IŞILTIYI GÖREMEDİM"

Merakla beklenen skeç bu hafta yayınlandı. Skeç için Bakan Nebati sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

Bakan Nebati yayınlanan skecin ardından sosyal medya hesabından, "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerini kullanmıştı.

''İLK FIRSATTA GELECEĞİM İNŞALLAH''

Bakan Nebati'nin tweetini alıntılayan Güldür Güldür Show, ''Mizaha yaklaşımınız ve paylaşımınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki skece bekleriz.'' dedi.

Güldür Güldür'ün davetini cevapsız bırakmayan Nebati ise, ''Elbette, memnuniyetle. İlk fırsatta geleceğim inşallah'' cevabını verdi.