Gülçin Ergül evli mi? Trafik kazasında Ergül'ün yanındaki eşi miydi?

İş adamı Erdal Şeyda Lafçı ve Gülçin Ergül'ün İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkiinde aynı yöne giden tırın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi. Peki ama şarkılarıyla tanınan Gülçin Ergül'ün yanındaki kişi kimdi? Erdal Şeyda Lafçı sevgilisi mi? Gülçin Ergül'ün kocası kim? Gülçin Ergül sevgilisi mi kaza yaptı? İşte merak edilen detaylar...

İş adamı Erdal Şeyda Lafçı ve Gülçin Ergül'ün İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkiinde aynı yöne giden tırın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi. Peki ama şarkılarıyla tanınan Gülçin Ergül'ün yanındaki kişi kimdi? Erdal Şeyda Lafçı sevgilisi mi? Gülçin Ergül'ün kocası kim? Gülçin Ergül sevgilisi mi kaza yaptı? İşte merak edilen detaylar...

Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı kazası

Trafik kazasında Ergül'ün yanındaki eşi miydi?

Gülçin Ergül'ün yanındaki kişi Erdal Şeyda Lafçı, Ergül'ün sevgilisiydi. Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan Cengiz Yücel yönetimindeki 34 CGR 100 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, Ergül ise hafif yaralandı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Ergül, halen hastanede gözlem altında tutuluyor. Ergül'ün, doktorların son kontrollerinin ardından akşam saatlerinde taburcu edilmesi bekleniyor.

Sosyal Medyadan Gülçin Ergül'e Destek

Gülçin Ergül sevgilisinin fotoğrafını "Sen benim meleğimsin... Hep öyleydin aşkım..." sözleriyle paylaştı.

Ünlü isimlerden de Gülçin Ergül'e destek mesajları geldi.

Işın Karaca:

"Gülçin ve Erdal… Korkunç bir kaza geçirmişler ve ne yazık ki Gülçin sevdiği adamı, Erdal'ı bu yaşanan elim kazada kaybetti. O kadar üzüldüm ki… Allah rahmet eylesin. Sevdiklerine sabırlar versin… Allah kimseyi sevdikleri ile sınamasın… Dualarımızdasınız… Çok üzgünüm çok…"

Gökhan Keser:

"İnanılmaz üzüldüm gerçekten! Her şey bir anlık işte… Çok büyük geçmiş olsun Gülçin Ergül...Canım benim. Başın sağ olsun, Allah sabır versin."

Demet Akalın:

"Çok üzüldüm, çok zor Gülçin için. Başı sağ olsun…"

Gülçin Ergül Evli Mi?

Gülçin Ergül 6 yıldır sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile birlikteydi. Ergül ve Lafçı evli değillerdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.