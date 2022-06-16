GSS borçları siliniyor! Meclis'e sunuldu

Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını da içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmeye devam ediyor.

Meclis'teki torba yasa çıktığında Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının bir kısmı silinecek. Kalan kısmı içinse ödeme kolaylığı sağlanacak. Eğer borç miktarı 5 bin TL'nin altındaysa tüm borçlar silinecek. Sağlık sigortasından yararlanamayan pek çok vatandaş GSS borçlarının silinmesiyle yeniden hizmet almaya başlayacak…

Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını da içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmeye devam ediyor. Yasanın çıkmasıyla ayrıca sağlık çalışanlarının özlük haklarında da önemli iyileştirmeler sağlanacak. Prim borçları nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan pek çok vatandaşın borçlarının silinmesini sağlayacak 14 maddelik teklifin 6 maddesi kabul edildi. Peki, kimlerin GSS borçları silinecek? Yasa hangi borçları kapsayacak? İşte ayrıntılar…

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORCU AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Genel Sağlık Sigortası prim borcu affını da içeren sağlık torba kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye devam ediyor. 14 maddelik yasa teklifinin 6 maddesi kabul edildi. 16 Haziran Perşembe günü çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

KİMLERİN GSS BORÇLARI SİLİNECEK? GSS AF YASASI KİMLERİ KAPSAYACAK?

GSS prim borcu affının Meclis'te kabul edilmesinin ardından sağlık sigortası borçları nedeniyle sigortadan yararlanamayan vatandaşlara 31 Aralık 2022 tarihine kadar ödeme kolaylığı getirilecek.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan sağlık kurumlarında verilen sağlık hizmetlerinden sigorta prim borcu nedeniyle yararlanamayan vatandaşlar çıkacak aftan faydalanacak. Ancak Bağ-Kurlular GSS af yasasının kapsamı dışında olacak ve imkandan faydalanamayacak.

Kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren 1 sene içerisinde toplam borcun yarısının peşin ya da taksitle ödenmesi durumunda borcun diğer yarısı silinecek.

Bununla birlikte kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte borç miktarı 5 bin liranın altında ise borcun tamamı silinecek.

Borcun yarısının 5 bin liranın altında olması halinde ise 5 bin liranın tamamı silinecek geri kalan kısım ise tahsil edilecek.

Borcunu peşin ödeyenler hakkındaki davalar hemen düşerken, taksitle ödemek isteyenlerin davaları ödeme bitince düşecek.

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