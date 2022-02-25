DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Arda Kural Yıldız Asyalı yıllar sonra buluştu! Arda Kural Yıldız Asyalıyı dinlemeye gitti
Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart
Fransa: Avrupa'da kimsenin Rusya ile savaşa girme isteği yok
Dizel (mazot) zam mı geldi? Mazota zam gelecek mi? Mazota kaç TL artış yapılacak?
Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şüpheyle bakıyor
GSM şirketlerinden ''Ukrayna'' kararı
Bisikletçiler Bodrum'dan İstanbul'a uzanacak
Harkov nerede? Harkov şehri haritadaki yeri? Kharkov (Harkiv) hangi ülkede?
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Simpsonlar Rusya-Ukrayna savaşını 30 yıl önce bildi!
Putin'in Ukrayna saldırısı Rus basınında!
Çelebi, Memleket Partisi’nden istifa etti
Rusya'dan ''Türkiye'' açıklaması: Doğal gaz fiyatları artacak!
'Bu savaşın uygulayıcısı Putin ama azmettirici ABD ve İngiltere'
Halk TV sunucusu Gürsel: Rusya-Ukrayna krizine en iyi yanıt Türkiye’de iktidar değişikliğidir

TIMETURK / GÜNDEM / GSM şirketlerinden ''Ukrayna'' kararı

GSM şirketlerinden ''Ukrayna'' kararı

Turkcell ve Türk Telekom, Ukrayna’da bulunan Türkler için ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı verdi.

19 Dakika Önce
2022-02-25 10:18:49
GSM şirketlerinden ''Ukrayna'' kararı

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar sonrası, dünya çapında da faaliyet gösteren GSM şirketleri Turkcell ve Türk Telekom, ülkede bulunan Türklerin acil iletişim ihtiyacının karşılanması amacıyla ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı tanıdı.

GSM şirketleri, sosyal medya hesaplarından Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yönlendirmelerine uyulması tavsiyesinde de bulundu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş