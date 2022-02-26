Grup Yorum Moskova’da konser verdi: Faşist Ukrayna’ya karşı mücadelenizi destekliyoruz

DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum, Moskova'da konser verdi. Sosyal medyadan konsere ilişkin paylaşımlar yapan grup, 'Donbas halkının ABD emperyalizmine, NATO'ya ve faşist Ukrayna hükümetine karşı mücadelesini' desteklediklerini belirtti. Grup, kısa süre içerisinde kullanıcılardan büyük tepki gördü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar ikinci gününde devam ederken DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum Moskova'da konser verdi.

Konserin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan grup şu ifadeleri kullandı:

'SOSYALİZMİN ANAVATANI'

"Grup Yorum olarak sosyalizmin anavatanında, Moskova'da konserimizi gerçekleştirdik!"

"DONBAS'IN FAŞİST UKRAYNA'YA KARŞI MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ"

Kullanıcılar paylaşıma büyük tepki gösterirken grup bir paylaşımda daha bulundu ve onda da "Donbas halkının ABD emperyalizmine, NATO'ya ve faşist Ukrayna hükümetine karşı mücadelesini destekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kadın, yaşlı ve çocukların sokaklarda kaldığı, evlerinin yıkıldığı, bombalara maruz kaldığı Ukrayna'daki duruma tepki göstermek yerine 'Faşist Ukrayna' ifadelerini kullanan grup, tepkiler sonrası Twitter'da gündeme girdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Öte yandan BM ise "Rusya'nın hava saldırılarında en az 25 sivil öldü" demiş, açıklamada, hava saldırıları ve top ateşi sonucu en az 102 kişinin de yaralandığını belirtmişti. .