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Gri listedeki PKK’lı Şırnak’ta öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Eren operasyonları kapsamında Şırnak’ta etkisiz hale getirilen 2 PKK'lıdan birinin 'gri kategoride' yer alan Fırat Gizlenç olduğunu açıkladı.

7 Saat Önce
2021-10-17 11:13:18
Gri listedeki PKK’lı Şırnak’ta öldürüldü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran" operasyonu kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve komando birliklerince, 14-15 Ekim'de J-İHA/SİHA, Atak Taarruz Helikopteri ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonlarda 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilenlerden birinin Şırnak kırsalında faaliyet gösteren ve "Terörden Arananlar Listesi"nde 500 bin lira ödülle "Gri" kategoride yer alan "Sidar Farkin Amed" kod adlı Fırat Gizlenç olduğu tespit edildi.

Açıklamada Fırat Gizlenç'in özel eğitim aldığı ve Murat Karayılan'ın talimatı ile yurt dışındaki teröristlerin yurt içine geçişini sağladığı, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da gerçekleşen birçok bombalı eylemin sorumlusu olduğu, ayrıca bu bölgelerde faaliyet gösteren teröristlere EYP ve bomba hazırlama eğitimleri verdiği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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