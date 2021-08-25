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TIMETURK / GÜNDEM / Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Çatak ilçesinde 19 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan 'Rojin Amed' kod adlı Fidan Kurtpınar olduğu tespit edildi.

3 Saat Önce
2021-08-25 12:05:55
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-1 Şehit Jandarma Er Mehmet Karacı Operasyonu kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Çatak ilçesi Kato-Karataş Çukurları mevkiinde 19 ağustosta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan eyaleti, Kato Jirka bölgesinde suikastı olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle gri kategoride aranan "Rojin Amed" kod adlı Fidan Kurtpınar olduğu tespit edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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