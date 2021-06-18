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Gri kategorideki PKK'lı Biliz sınırda yakalandı
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Gri kategorideki PKK'lı Biliz sınırda yakalandı

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan PKK'lı İslam Biliz, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla Türkiye-İran sınırında yakalandı.

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18.06.2021 17:46:05
Gri kategorideki PKK'lı Biliz sınırda yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonları sürüyor.

Operasyonlar kapsamında son olarak PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz, Türkiye-İran sınırında yakalandı.

Haberi Erzurum Valiliği duyurdu.

İslam Biliz'in, arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı öğrenildi.

Terörist Biliz'in 2015 yılında PKK\KCK'ya katıldığı ve Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırı ile sabotaj eğitimi aldığı tespit edildi. Biliz, Erzurum'un Karayazı kırsalının yanı sıra İran'da da faaliyet gösteriyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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