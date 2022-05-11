Greenpeace’den Marmara Denizi için kırmızı alarm!

Çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace, yaz aylarının yaklaşmasıyla Marmara Denizi için kırmızı alarm verdi.

Geçtiğimiz sene yaz ayında Marmara Denizi başta olmak üzere birçok sahil kesiminde görülen müsilaj ve yarattığı etkileri havaların ısınmasıyla yeniden görülme ihtimali tedirginliklere yol açıyor.

Birçok uzman su altındaki kirlilikten kaynaklı oksijen seviyelerinin azalmasını müsilajın temel sebebi olarak gösterirken, konuyla ilgili bir uyarı da çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace'ten geldi.

Greenpeace Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Toplu balık ölümleri, denizanası istilası, müsilaj... Marmara Denizi her gün farklı bir çığlıkla bize sesleniyor. Sanayi atıkları Marmara Denizi'ne boşaltılmaya devam ettiği sürece bu kriz büyüyecek ve denizde yaşam tamamen bitecek" ifadeleri kullanıldı. .