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Göztepe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

1 Saat Önce
2022-01-14 22:59:51
Göztepe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Göztepe, takımları Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaştı. İlk yarının 1-1 berabere bittiği maçın ikinci yarısında Göztepe öne geçerek Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

 

7. dakikada Yeni Malatyaspor Mustafa Eskihellaç'ın golüyle öne geçti. Hızlı hücumda Kenan Özer'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Mustafa sağ çaprazda ceza sahasına girdi ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mustafa Eskihellaç, uzak köşeye çok güzel vurarak topu ağlarla buluşturdu: 1-0

 

13. dakikada Göztepe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Sadık Çiftpınar, elle oynayınca maçın hakemi penaltıyı gösterdi.

 

15. dakikada Göztepe Berkan Emir ile beraberliği buldu. Göztepe'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Berkan Emir, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve maça eşitlik geldi: 1-1

 

17. dakikada Göztepe'de sağ kanattan ceza sahasına doğru yerden gönderilen topa Ndiaye penaltı noktası üzerinde gelişine vurdu, kaleci Ertaç Özbir, gole izin vermedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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